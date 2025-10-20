乃木坂46・五百城茉央、“選抜発表”への思いを吐露「とっても悔しい想いがあるけれど」
乃木坂46の五百城茉央が20日、自身のブログを更新。19日放送の『乃木坂工事中』（テレビ東京系／毎週日曜24時15分）で発表された40thシングル「ビリヤニ」のフォーメーションについて、率直な思いをつづった。
【写真】まさかの“選抜入りならず” 乃木坂46・五百城茉央の美歴カット
今作でグループ加入以来、初めて選抜メンバー入りを逃した五百城。32ndシングル「人は夢を二度見る」以降、8作連続で選抜入りしていた人気メンバーだけに、ファンの間では驚きの声が広がっている。
五百城はブログで、「乃木坂46は光り輝く人達の集合体で全員にとんでもない魅力があって だからこそ、こんな素敵なアイドルグループなんだって色んな場面で思うことがあります」「そんな時、私は今光り輝けているかな？と自分に問いかけると 疑問や不安に思ってしまったり もっとできたじゃんと言いたくなることも でもよくやってるよと言いたくなることも これまでを振り返ると嫌悪も自賛もあって色んな感情が飛び交いました」と心境を吐露。
そのうえで「今とっても悔しい想いがあるけれど、ここで自分の確信を掴みたいです」と決意をにじませた。
さらに「今回のシングル期間の経験が私の人生の中にあってよかったと胸を張って言える期間にしたいです というか、しなくちゃな します！」と前を向き、「きっと色んな事が学べる期間になるだろうし、自分を大きく成長させたいです 新しい挑戦が待っていると思います 新たなスタートです」とつづった五百城。「今、わたし わくわく＞悔しい… こんな気持ちです」「待っててね 絶対いい景色を見せます」とファンにメッセージを送った。
【写真】まさかの“選抜入りならず” 乃木坂46・五百城茉央の美歴カット
今作でグループ加入以来、初めて選抜メンバー入りを逃した五百城。32ndシングル「人は夢を二度見る」以降、8作連続で選抜入りしていた人気メンバーだけに、ファンの間では驚きの声が広がっている。
そのうえで「今とっても悔しい想いがあるけれど、ここで自分の確信を掴みたいです」と決意をにじませた。
さらに「今回のシングル期間の経験が私の人生の中にあってよかったと胸を張って言える期間にしたいです というか、しなくちゃな します！」と前を向き、「きっと色んな事が学べる期間になるだろうし、自分を大きく成長させたいです 新しい挑戦が待っていると思います 新たなスタートです」とつづった五百城。「今、わたし わくわく＞悔しい… こんな気持ちです」「待っててね 絶対いい景色を見せます」とファンにメッセージを送った。