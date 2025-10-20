櫻坂46「Unhappy birthday構文」テレビ初披露 「村井優センター強すぎる」と反響
櫻坂46が20日放送の『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に生出演し、13thシングル「Unhappy birthday構文」をテレビで初披露した。楽曲はフルサイズでパフォーマンスされ、迫力のあるステージが展開された。
【写真】新曲の「Unhappy birthday構文」をテレビ初披露した櫻坂46
本作では、三期生の村井優が初の表題曲センターを務める。16日に音源とMVが同時公開されると、MVの再生回数はすでに120万回を突破。コメント欄には2万件を超える反響が寄せられるなど、注目を集めている。
番組では「曲の終わり方までこだわったパフォーマンスも必見！」と紹介され、その予告どおり、印象的なラストシーンが演出された。ステージでは、センターの村井を囲むようにメンバーが笑顔で拍手を送るなか、村井がバースデーケーキのろうそくを吹き消すようにフッと息を吹きかけると、村井以外の全員が一斉に倒れ、楽曲が終わるというドラマティックな結末で締めくくられた。
ファンからは「村井優センター本当に強すぎる」「表現力すごい」「鳥肌立った」といった声が寄せられていた。
【写真】新曲の「Unhappy birthday構文」をテレビ初披露した櫻坂46
本作では、三期生の村井優が初の表題曲センターを務める。16日に音源とMVが同時公開されると、MVの再生回数はすでに120万回を突破。コメント欄には2万件を超える反響が寄せられるなど、注目を集めている。
ファンからは「村井優センター本当に強すぎる」「表現力すごい」「鳥肌立った」といった声が寄せられていた。