バイクが似合う伊藤愛真の最新ショット　※「伊藤愛真」インスタグラム

　タレント・グラビアアイドルの伊藤愛真が、20日に自身のインスタグラムを更新。カッコいいバイクにまたがる姿に反響が集まっている。

　18日に宮城県で行われたイベント「ヤマハモーターサイクルデー2025」に、「月刊オートバイ」のレポーターとして参加した伊藤。今回の投稿では会場で撮影したオフショットを公開し「たくさんのヤマハバイクを見れてたのしかった！　バイクはどんな過程で作られているのか、どうやってエンジンが動いているのかなどもわかりやすく細かく説明してくれたり知識も増えてきてますますバイク欲が高まりました」とコメント。写真には、ピンクのキャップを被った伊藤が会場を散策したり、展示されているバイクに笑顔でまたがったりする姿が収められている。

　この投稿にファンからは「うわぁーめちゃくちゃ美人さん」「愛が伝わりました」「かわいい」「楽しさがすごい伝わってくる」などの声が上がった。

引用：「伊藤愛真」インスタグラム（＠__emagram）