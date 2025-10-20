巨人の石塚裕惺内野手が「みやざきフェニックス・リーグ」の試合がない休養日だった２０日、野球教室で講師役を務め、来季への決意を新たにした。

児童の「スポーツ・運動に親しむ機会の提供」などを目的として宮崎市で行っている「エンジョイスポーツ教室巡回事業」の一環で、宮崎市内の池内小学校で開催。浅野、荒巻、三塚と登場すると大きな拍手とともに、生徒から「大きい」、「かっこいい」と歓声が上がった。

同教室で石塚はキャッチボールやゴロの捕球の仕方を指導。「ナイスボール」、「もう少し腰を低くして」と声をかけた。生徒たちはうれしそうにアドバイスに耳を傾けた。

質問コーナーも実施し、最後はサプライズでサイン入りの色紙をプレゼント。選手と子どもたちが貴重な時間を過ごした。期待のルーキは「最初見た時よりもみんなうまくなっていたと思いますし、笑顔で話を聞いてくれて僕らもいい気持ちになりました」と声を弾ませ、「こういう機会をくれた皆さんに感謝したい」と語った。

子どもたちからパワーももらい、来季はさらなる飛躍を期す。１年目の今季はイースタン・リーグで打率３割２分７厘、３本塁打、２５打点をマーク。９月には１軍でプロ初安打を放った。２年目に向けて「１軍の舞台でいろいろ感じたこともありましたし、あそこ（１軍）でプレーしたいという思いが強いので、来季は１軍にずっと居続けて、戦力になれるようにやっていきたい。そのためにフェニックスで課題に取り組んで、いいオフシーズンを過ごしていきたい」と見据えた。