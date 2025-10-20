◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」の最終ステージ（Ｓ）第６戦が行われ、リーグ覇者のソフトバンクが、崖っぷちからの３連勝で勢いに乗る日本ハムを振り切り、４勝３敗（アドバンテージの１勝含む）で２年連続の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が中４日ながら７回３安打１失点の好投。同点の５回２死満塁から川瀬晃内野手（２８）が決勝の右前打を放った。セ王者の阪神と、５年ぶりの日本一をかけて戦う日本Ｓは、２５日にみずほペイペイで開幕する。

２５年のパ・リーグの総決算にふさわしい熱戦が演じられた。ソフトバンク・小久保監督が「一騎打ちをしてきたチームとやり切って、勝ったら日本シリーズ。負けたら今季終了。分かりやすい」と迎えた運命の一戦。最終盤まで優勝を争った両軍が死力を尽くした。レギュラーシーズンの対戦成績はタカの１３勝１２敗で、ＣＳ最終Ｓは第５戦まで２勝３敗。１５勝１５敗で、まさに決着の勝負となった。

互いに先発は第１戦から中４日。モイネロと達がマウンドに上がった。試合が動いたのは３回。ソフトバンクは１死一塁から牧原大が左前打でつないだ。パの首位打者は第５戦まで１４打数無安打。１６打席目で生まれた待望の初安打が先取点につながった。続く周東が一ゴロ。清宮幸は一塁を踏んだ後に併殺を狙ったが、二塁への送球が牧原大の背中に当たり、ボールが転々とする間に先制した。日本ハムもすぐに反撃。４回先頭の矢沢が右翼線二塁打で好機をつくり、１死二塁から郡司が左翼線への同点二塁打で振り出しに戻した。

互角の戦いで中盤へ。５回２死満塁で川瀬が右前へ勝ち越し打を放った。「前の打席で好機を生かすことができなかったので、この好機は絶対に」と３試合ぶりのスタメンで大仕事。最下位に沈んでいた５月２日のロッテ戦（みずほペイペイ）でのサヨナラ打は、小久保監督が「本当にポイントだった」と今季の分岐点に挙げていたが、ポストシーズンでも光った。

達は５回２／３を６安打２失点と粘り、モイネロは７回を９３球で３安打１失点の力投。７回２死から代打・マルティネスに四球を与えると、グラブをたたきつけて悔しがるほどの気迫を見せ、リードを守った。

「ここまで全員で戦ってきて、積み上げてきたものがある。とにかく、最後に勝つ。それだけだった」と助っ人左腕。８回は最優秀中継ぎ投手の松本裕が３者凡退でつないだ。２―１のまま９回へ。最多セーブ右腕の杉山にバトンが託された。