新たな連立の枠組みを受けて、県内で気になるのが次期衆議院選挙富山1区の見通しです。政治担当の神林記者とお伝えします。



神林賢範記者

公明党の連立離脱、そして自民と維新の連立で県内政界も大きく変わる可能性があります。最も混とんとしそうなのが富山1区です。



衆議院議員富山１区 自民党の田畑裕明議員

「お世話になっております」



おととい、富山市で国政報告会を開いた田畑裕明議員。去年の衆議院選挙で当選した直後に無断・架空の党員登録が発覚しました。





自民党富山市連は、次の選挙で公認候補となる富山1区の支部長に「田畑議員を選ばない」と決め、支部長の選考を始めています。こうした中で開かれた国政報告会。いすを追加する盛況ぶりで、およそ200人が参加しました。田畑議員は「反省の元に活動してきた」として、国政での取り組みを強調しました。維新との連立について触れる場面も。田畑議員「とりわけ維新さんとは私も個人的に親しくしている国会議員たくさんいらっしゃるし。日頃から有意な提言もらったりとか建設的な議論を行っていることは事実」一方で。田畑議員「公明党連立離脱ということに判断をされた 率直には驚いたわけでありますし」田畑議員は、去年の衆院選で公明党の推薦を受けています。旧安倍派の裏金問題で68万円の不記載が発覚した田畑議員を公明党県本部の佐藤代表は叱咤し、鼓舞していました。公明党県本部 佐藤則寿代表「自民党と公明党の信頼関係が問われる選挙田畑候補に至っては、公明党のクリーンで清潔な党の推薦候補である誇りを一瞬たりとも忘れてもらっては困ります」田畑議員「選挙で大変世話になった お一人ひとりの議員さんとの人間関係は全く終わるわけではないと感じているのでこれからも同志としていろいろ仕事をしていきたい」最後には今後の政治活動に強い意欲を見せました。田畑議員「富山、日本の未来のために仕事ができるように頑張って働いていくことをお誓い申し上げまして…」終了後、次の選挙について尋ねると。田畑議員「地に足を付けて 富山のためにしっかりはたらく 働かせていただきたい、そうした声も きょうもそうですが、たくさん頂戴しておりますので真摯に丁寧に低姿勢で頑張っていきます」上野キャスター次の衆院選にも意欲ありと受け止められる発言ですね。神林記者はい、自民党富山市連は田畑議員以外の候補者選考に入っていますが、田畑議員を推す声は根強くあります。杉本正 元県議「田畑さんをかばうためにこの党員の党費の立て替えというのは結構全国的にはあると思うと」元県議会議員の杉本正さんです。今年5月の会合で「党費の立て替えは私もやっていた」と発言しました。党員を増やすよう声かけがあった時に党費を立て替えて払っていたと言います。杉本さん「やっぱり党に所属しとるから、それから自分の選挙の時も党の公認もらうからね」田畑議員のこれまでの実績を踏まえての発言だといいます。杉本さん「基本的には僕は田畑好きだし、それから実績もある。仕事はできると思うそういう人材をね、ここでつぶしてしまうのはね、もったいないと思う気持ち」上野キャスター田畑議員の出方次第では、自民党は新たな支部長と支持が分裂する恐れもありますね。神林記者はい、そして今回の連立政権への公明と維新の入れ替わりがどんな影響を及ぼすか、去年10月の衆院選富山1区の結果からみていきます。こちらの5人が立候補し、田畑さんが立憲の山登志浩さんをわずか738票差で振り切りました。上野キャスターこの選挙で公明は田畑さんを推薦しましたね。神林記者富山1区内での公明への比例代表の票は、1万600票あまりでした。自公の連立がないと自民党候補への公明票が一定数減ると想定されるので、選挙結果が変わっていた可能性が高いと言えます。上野キャスター一方で、1区内での維新への比例票は1万1000票ほどありましたね。神林記者維新と自民が今後選挙協力することになれば、プラスマイナスの状況が変わってくると思います。上野キャスター次の衆院選富山1区の現時点での状況はどうでしょうか。神林記者・現職の田畑さんは、立候補を否定していません。・いっぽうで自民党富山市連は、独自に候補を擁立するとし選考委員会を設けています。・去年、選挙区で田畑さんに敗れ、比例で復活当選した立憲の山さんも立候補する見通しです。自民の関係者からは、保守分裂の選挙になれば「共倒れの恐れがある」という懸念の声があがっています。上野キャスターまた、維新は上野蛍さんを立てようとしていましたが、つい先日、参議院議員に繰り上げ当選となりましたね。神林記者はい、目の前の難しい候補者調整は回避されましたが、今後、富山1区に新たな候補者を立てるのか富山維新の会代表の柴田巧参議院議員に聞きました。富山維新の会 柴田巧代表「これまでの政策協議の中では、選挙協力についての議論がされておりません。テーマになっていません。今後どういう形の選挙協力を模索するかというのは、出てくると思ってますが、現時点で例えば、これまで自民党さんと公明党さんがやっておられたような形の選挙協力になるのかどうか、これが定まっていませんので、そうであれば粛々とですね、わが党としては、一区の支部長をまずは擁立を目指していきたいという考え自体は変わってはおりませんので、そこに向けて歩みを進めていきたいと考えてます」神林記者・また、夏の参院選で大きく票を伸ばした参政党も「候補を立てる予定がある」としています。・そして、共産党も「候補者の擁立に向けて検討中」だとしています。・さらに、去年の衆院選に無所属で出馬した吉田豊史さんも「出馬を検討している」としています。上野キャスター現時点で最大7人が立候補の可能性があるということですね。神林記者次の富山1区が保守分裂選挙となるのか、そして、維新や公明はどう判断するのか、党本部の判断も絡んで状況が混とんとしている中、立候補予定者は次の選挙に備えていくことになります。