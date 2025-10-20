遠藤憲一、マネージャーも務める妻には頭が上がらず「主導権は10あったら9は女房ですよ」

10月19日、日本テレビ系『おしゃれクリップ』に、遠藤憲一が出演。自身のマネージャーも務める妻・昌子さんについて語った。

番組中、今回も収録に同行しているという昌子さんについて聞かれた遠藤は、「基本は明るい人ですよ。だけど、夫婦はみんなそうなると思うんですけど、やっぱり女房が強いじゃないですか」「主導権は10あったら9は女房ですよ」とコメント。

また、“怒られることもあるのか？”という質問には、「怒られますよ。ちょっと口答えしちゃう時もあるわけね、そうするとやっぱり倍返しですね。よく考えれば俺が悪いんだろうなって感じで謝ります」と話した。

また、“エンケンポーズ”で話題のSNSの写真も、昌子さんが撮影しているといい、「変な写真でしょ？後ろボケてて」「よく風呂上がりのしっちゃかめっちゃかな頭の時とかそういう時にも撮るって言ってて。『俺こんなだよ』って言ったら『大丈夫、後ろボカすよ』つって。そこからボカし始めて」と明かした。

その後、VTR出演した広瀬アリスは昌子さんとも面識があるとして、「圧倒的に奥様が強いって感じ。横にも並べないです、遠藤さん」「SNSとかも、『遠藤さんめっちゃ面白いですね』って言うと（昌子さんが）携帯急にパッと出して『1、2、3。1、2、3』って。多分何かやりなさいってことだと思うんですけど」「（遠藤が）なんか謎に踊ってましたね。拒否権ないんで、遠藤さんには」「癒されますよね」と笑いながら明かしていた。