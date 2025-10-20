10月19日、藤本美貴がInstagramを更新した。

【写真】藤本個人の自撮りSHOTも公開

藤本は、自身のInstagramアカウントにて、「今日は夫婦でイベント呼んでいただいて 宮崎に行ってきました」と報告すると、夫である庄司智春（品川庄司）と笑顔で撮影した2ショットや、自撮りショットなどを公開。

そして、「夫婦で沢山のお客さんとトークしたり楽しい時間でした」「沢山の方に集まっていただいてLive配信まで 笑」「ありがとー」「また宮崎遊びに行きます」とイベントを振り返り、感謝を綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎる」「とっても素敵」「お似合い夫婦」「いつも仲良し」「素敵なご夫婦で最高」などの声が寄せられている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に庄司と結婚。今年8月には、『第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』の特別賞であるベストパートナー部門を受賞するなど、“芸能界きってのおしどり夫婦”として知られている。

なお、今回登壇したイベントは、宮崎県JA AZMホールで開催された親子で楽しめる『ハピフェス HAPPY MAMA PAPA FES2025』で、1時間ほどトークショーを行ったとのことだ。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより