ある柴犬さんの驚きの行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で324万回再生を突破し、「なんて優しいわんこなんだ」「いや…もう…言葉が出ない…」「柴の形をした天使やな間違いない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんと犬が遊んでいるな』と思っていたら…あまりにも微笑ましい『驚きの行動』】

赤ちゃんを子守りする柴犬

YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」の投稿主さんは、黒柴『ぴょん吉』くんと、胡麻柴『おはぎ』ちゃんの平和な日常を紹介しています。今回投稿したのは、赤ちゃんとおはぎちゃんのワンシーンです。普段はお転婆な性格のおはぎちゃんですが、赤ちゃんにはとっても優しくできたのだそう。

赤ちゃんが床に座ってぼんやりしているのを発見したおはぎちゃんは、何かを思いついたようにある場所へ向かったといいます。スタスタ去っていくおはぎちゃんを、赤ちゃんも目で追います。おはぎちゃんが向かったのは、自分のおもちゃが入っているエリアでした。

まさかの行動に感嘆…♡

しばらくおもちゃをゴソゴソしていたおはぎちゃんは、柔らかいぬいぐるみを咥えて、赤ちゃんの元に戻ってきたそうです。実は、おはぎちゃんは、赤ちゃんと遊んであげようとおもちゃを厳選していたのでした。

赤ちゃんが怪我をしないように、できるだけ柔らかいおもちゃを選んだのでしょう。赤ちゃんの前にぬいぐるみをポトリと落としたおはぎちゃんは、「これで大丈夫そう？」と言わんばかりに、赤ちゃんの口元をツンツンしたそうです。

おはぎちゃんが厳選したおもちゃ、赤ちゃんもきっと喜んでくれたことでしょう！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちゃんと考えて選んでる…」「飼い主さんの育て方がナイス！」「どうしたらこのような賢い犬に育つんですか？」などさまざまなコメントが寄せられました。

2匹それぞれの遊び方

おはぎちゃんとぴょん吉くんは、まったく異なる性格の持ち主です。お転婆なおはぎちゃんに比べて、ぴょん吉くんは甘えん坊で怖がりな性格。また、遊び方も全然違うのだそうです。

おはぎちゃんが好きなのは、おもちゃの引っ張り合い。対して、ぴょん吉くんが好きなのはボール投げ。しかし、投稿主さんが頑張って2匹一緒に遊んであげていると、ぴょん吉くんの興味は徐々におはぎちゃんのおもちゃの方へ…。

結局2匹は、おはぎちゃんのおもちゃをお互いに引っ張り合って遊んでいたとか♪好きなものが違っても、最後は一緒に遊びたくなる2匹なのでした。

YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」には、ぴょん吉くん＆おはぎちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ぴょん吉&おはぎ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。