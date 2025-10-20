新監督が早くも決まりそうだ。



プレミアリーグ第8節ノッティンガム・フォレスト対チェルシーの一戦が行われ、0-3でアウェイのチェルシーが大勝を飾った。



敗れたフォレストは試合終了直後にクラブの公式Xで、アンジェ・ポステコグルー監督の解任を発表している。



ポステコグルー前監督は就任から8試合で勝ちなし、わずか39日での解任となった。



フォレストは新監督を探しており、元マンチェスター・シティのロベルト・マンチーニ氏、フラムのマルコ・シウバ監督等の名前が挙がったが、元バーンリーのショーン・ダイシ氏が新監督となるようだ。『The Athletic』が報じている。





同メディアによると、フォレストとダイシ氏は長期契約の合意に近づいており、すぐにでも正式発表が行われる可能性があるという。ダイシ氏はこれまでワトフォードとバーンリー、エヴァートンとイングランドの3クラブを率いており、特にバーンリーでは2012年から約10年間の長期政権を築いている。フォレストはこのイングランドでの経験を高く評価しており、前述したマンチーニ氏らよりも優先されたと考えられる。25-26シーズンをヌーノ・エスピリト・サント氏でスタートさせ、アンジェ・ポステコグルー前監督で再スタートを切ったフォレスト。しかし、オーストラリア人指揮官は長くもたず、クラブは今季3人目の監督を迎え入れようとしている。