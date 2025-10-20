27日『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト＆歌唱曲発表 TENBLANK、Travis Japan、ZEROBASEONEら出演【一覧掲載】
27日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00）の出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。話題のドラマ内で結成された、佐藤健、宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳による劇中バンド・TENBLANKが、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞作曲を手掛け、テレビ初披露となる「永遠前夜」をフルサイズライブで披露する。
【写真】個性が爆発！それぞれキュートな姿を見せるZEROBASEONE
このほか、Travis Japanは1970年代のディスコカルチャーを取り入れたダンスナンバー「Disco Baby」をフルサイズでテレビ初披露。ZEROBASEONEはJapan Special EPに収録されている最新曲「ICONIK (Japanese ver.)」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。
そして、大反響に応える“おかわりライブ”が盛りだくさん。超特急は「NINE LIVES」、M!LKは「アオノオト」、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）は「超最強」、＝LOVEは「ラブソングに襲われる」、STARGLOWは「Moonchaser」、乃紫は「1000日間」をそれぞれフルサイズで届ける。これまでの熱いライブで大好評だった楽曲を、さらにパワーアップして、ここでしか見られないパフォーマンスで魅せる。
森山直太朗は映画の主題歌にも起用されている最新曲「あの世でね」、氣志團は最新曲「汚れなきクソ野郎ども」をフルサイズライブ。さらに、大ヒット曲「One Night Carnival」を歌唱する。さらに、LIL LEAGUEは「Lollipop」、PGは「WA・BI・SA・BI」を、一夜限りのハロウィンバージョンSPパフォーマンスで披露する。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
＝LOVE「ラブソングに襲われる」
氣志團「汚れなきクソ野郎ども」、「One Night Carnival」
STARGLOW「Moonchaser」
ZEROBASEONE「ICONIK (Japanese ver.)」
超ときめき▼宣伝部「超最強」
超特急「NINE LIVES」
TENBLANK「永遠前夜」
Travis Japan「Disco Baby」
乃紫「1000日間」
PG「WA・BI・SA・BI (Halloween ver.)」
M!LK「アオノオト」
森山直太朗「あの世でね」
LIL LEAGUE「Lollipop」
