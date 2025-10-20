タレントのマツコ・デラックスが２０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。女性からの「モテそうだよね」という言葉について私見を述べた。

この日の「ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「女性から男性への『モテそうだよね』は本気のホメ言葉か、リップサービスか」という記事を巡って議論。

ＭＣの大島由香里アナウンサーに「『モテそうだよね』は、そもそもホメ言葉ですかね？」と聞かれたマツコは「本当に自分が意中に思ってる人だったり、第一印象でいいなと思ってる人には言わないよね」と発言。「だから『遊んでんでしょう』とかさ。半分、『あっ、そうですか。私は引っかかりませんよ』みたいなさ、意味も入ってるよね」と続けると「本当に気になってる人に『モテそうだよね』って言う？」と問いかけた。

大島アナらが「言わないですよね」と同調すると「その後、会おうとか言ってる人とかは多分、こんな言い方したら、とっても失礼ですけど、女も“おヤリ”ですよ。そういう人と、そういう人は仲良くなりますから。ふさわしい方がいるんですよ、こういう方にもね。『お前、本気で来ねえだろ？』って思うよね、相手にね」と私見を口に。

その上で「何を言ったらいいか分からない人相手に、ちょっと、こぎれいな顔してたら『モテそうだよね』で、ちょっとヘチャな人に『優しそうだよね』って言うのと一緒だよね」と話していた。