◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが背水の一戦を制し、２年連続の日本シリーズ進出を決めた。

１９日の第５戦で日本ハムに３連敗を喫し、逆王手をかけられたソフトバンクは、先発にモイネロを中４日で投入した。３回まで１安打無失点の立ち上がり。１―０の４回に、先頭の矢沢を右翼線への二塁打で出塁させると、１死二塁から、郡司に左翼への適時二塁打を浴びて、同点を許した。だが、５回以降は無失点と修正し、７回３安打１失点で降板。チームの命運を握るマウンドで好投を見せた。

打線は、３回１死一、二塁から相手の失策も絡んで、一ゴロの間に先制した。同点の５回には、先頭の山川が四球で出塁。２死から牧原大が中前打でつなぐと、周東が遊撃への内野安打を放ち、チャンスを広げた。日本ハムは二塁封殺を狙ったがセーフに。新庄監督がリプレー検証を要求したが、判定は変わらず２死満塁。続く、川瀬の右前の適時打で勝ち越し、これが決勝点となった。