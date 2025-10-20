プロ野球・DeNAは20日、バウアー投手が帰国したことを発表しました。

メジャーでは通算83勝をあげ、2020年にサイ・ヤング賞を受賞していたバウアー投手。2023年にDeNAに所属すると、19試合に登板。2度の月間MVPを獲得するなど、10勝4敗、防御率2.76の好成績を残しました。今季は再びDeNAに加入し、2年ぶりのNPB復帰。21試合に登板し、2度の完投と1度の完封も記録しました。シーズン序盤は好投を披露していましたが、6月6日以降は勝ち星も遠のき、4勝10敗で防御率4.51をマークしました。

バウアー投手は帰国にあたりコメントを発表。「ベイスターズファンの皆さん、今年もたくさんの応援を本当にありがとうございました。チームメート、監督・コーチ、そしてベイスターズの関係者の皆さん、一緒に過ごした素晴らしいシーズンをありがとうございました。思うような結果にはなりませんでしたが、全員が全力を尽くしました。それは誇りに思えることだと思います。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。いいオフシーズンを過ごしてください」と思いを寄せました。