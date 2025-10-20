プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は２０日、パ・リーグのファイナルステージ（６試合制）の第６戦が行われ、ソフトバンクが日本ハムを２―１で破って通算４勝３敗（ソフトバンクのアドバンテージ１勝を含む）とし、２年連続の日本シリーズ進出を決めた。

最優秀選手（ＭＶＰ）にはソフトバンクのモイネロが選ばれた。

ソフトバンクは同点の五回、川瀬の適時打で勝ち越し、これが決勝点となった。先発のモイネロは７回１失点と好投。八回を松本裕、九回を杉山が無失点に抑えて逃げ切った。日本ハムは四回に郡司の適時二塁打で追いついたが、五回以降は好機を作れなかった。

モイネロが７回１失点

３連敗の悪い流れを振り払うように、ソフトバンクのモイネロが７回１失点と好投した。ファイナルステージ第１戦から中４日でのマウンドだったが、立ち上がりから疲れを感じさせない投球を披露し、１５０キロ台の直球にキレのある変化球を織り交ぜて日本ハム打線を翻弄（ほんろう）。五〜七回は安打を許さずに四球の走者１人を出しただけで救援につなぎ、勝利を大きく引き寄せた。

大一番でエースらしい投球を演じた左腕を、小久保監督は「日本ハムの勢いづいた打線、特にレイエスを抑えたことが勝利につながった。モイネロの投球がすごかった」とたたえた。

達も先発の役割果たす

日本ハムの達は中４日での登板ながら、ファイナルステージ第１戦に続き、相手エースに対して堂々と渡り合った。「もう一度回ってきた時のために準備してきた。『来たな』という気持ち」と待ち望んだ舞台で、六回途中まで９０球を投げて６安打２失点。リードを許しての降板となったとはいえ、先発の役割はしっかりと果たした。

◆日本ハム・新庄監督「（選手は）成長したでしょ、３連勝したんですから。あと一歩だったが、（ペナントレースで）てっぺんをとったソフトバンクさんが最後勝ち抜くというのはすごい。来年はまだ強くなるんで。断トツで優勝して日本シリーズにいく準備します」

◆ソフトバンク・小久保監督「３連敗をして苦しかった。（決勝打の川瀬は）いいところで回ってきて、大仕事をやってのけた。１年間、一軍で戦ってくれた選手が勝ち越し打を打ったのはうれしい。日本シリーズ仕様に変え、昨年の悔しい思いを晴らすべく戦う」