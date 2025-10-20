新東名で時速100キロ“2人箱乗り蛇行運転”20代男性か 目撃者「さすがに怖いと…ヒヤヒヤ」
神奈川・相模原市の交差点で目撃されたのは、信号無視の瞬間です。
右折レーンに止まるバイク。
信号は赤のままですが…発進し、そのまま右折していきました。
目撃者：
見切り発進かと思ったら、10秒以上たって青信号になったので信号無視。交差する側の道路が誰もいなくなったので、いけると思ったのでしょう。
危険な運転は、高速道路でも目撃されました。
車線に合流してきた白い車。
すると突然、車の窓から上半身が。
さらに反対側の窓からも、もう1人。
窓際に座るように身を乗り出す、いわゆる“箱乗り”行為です。
すると、箱乗りをしたまま蛇行するように、車が右へ左へ。
身を乗り出した人たちも、左右に大きく体が揺さぶられているのが分かります。
目撃者：
「怖い！」と思った、さすがに…。高速道路を走っている状態なので。落っこちるんじゃないかとヒヤヒヤして見ていた。
目撃者によりますと、箱乗りしていた2人は20代くらいの男性。
時速100kmほどのスピードで、箱乗り蛇行運転を繰り返していたといいます。
目撃者：
私たちはこの次のインターで降りたので離れたが、この先もずっと箱乗りしている感じですね。