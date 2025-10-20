新東名で時速100キロ“2人箱乗り蛇行運転”20代男性か　目撃者「さすがに怖いと…ヒヤヒヤ」

神奈川・相模原市の交差点で目撃されたのは、信号無視の瞬間です。

右折レーンに止まるバイク。

信号は赤のままですが…発進し、そのまま右折していきました。

目撃者：

見切り発進かと思ったら、10秒以上たって青信号になったので信号無視。交差する側の道路が誰もいなくなったので、いけると思ったのでしょう。

危険な運転は、高速道路でも目撃されました。

車線に合流してきた白い車。

すると突然、車の窓から上半身が。

さらに反対側の窓からも、もう1人。

窓際に座るように身を乗り出す、いわゆる“箱乗り”行為です。

すると、箱乗りをしたまま蛇行するように、車が右へ左へ。

身を乗り出した人たちも、左右に大きく体が揺さぶられているのが分かります。

目撃者：

「怖い！」と思った、さすがに…。高速道路を走っている状態なので。落っこちるんじゃないかとヒヤヒヤして見ていた。

目撃者によりますと、箱乗りしていた2人は20代くらいの男性。

時速100kmほどのスピードで、箱乗り蛇行運転を繰り返していたといいます。

目撃者：

私たちはこの次のインターで降りたので離れたが、この先もずっと箱乗りしている感じですね。