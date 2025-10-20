息子が友達に叩かれて→ママ友「しつこいからだよね」わが子擁護にあ然｜わが子さえ良ければいいママ友【ママリ】
砂場で遊んでいた時、自分の子に肩が当たっただけで真理の息子・ナオトを謝らせたママ友の香。真理は彼女の子育てスタンスに、違和感を持ち始めます。
園でも見えたママ友の本性
香さんの子育てスタンスは、とにかく「我が子には指1本たりとも触れさせない」だった。少しでも子どもたちに被害があれば、駆けつけて助ける。その様子は園生活でもよく見られた。お迎えの時、他の保護者が香さんに、ひたすら謝る場面に出くわしたことがある。
「おもちゃを取ったくらいで裕也を叩くなんて、信じられないですよ。どんな教育をしてます？」
「す、すみません」
子ども同士のトラブルに、また口を出している。嫌なものを見たな…と思う私の背後で、彼女の噂話をする保護者同士の会話が耳に入った。
「あの人ってトラブルメーカーね。ちょっとでも子どもが叩かれたら、すぐに相手の子や親にも怒鳴りつけてるよ」
「先生も苦労してるみたい。小さなけがでも、即電話がくるらしいよ」
子どものためならすぐに駆けつけ、行動するママ。一見よい母親像に見えるが、彼女の場合は行き過ぎのように思えた。
遊びの中、叩いてしまうトラブルが発生
そんなある日、事件が起きた。いつものように、マンション前の公園で遊ぶナオトと勝也くんたち。私と香さんはベンチでお喋りをしていた。
子どもたちは今日はブランコで遊び、2つしかないそれを、うまく交代して楽しんでいる。しかし、そのうち順番が滞ってしまう。今は勝也くんと裕也くんが乗り続け、ナオトは待ち続けていた。
「僕も乗りたいよ～」
「まーだまだ！」
勝也くんは、立ち漕ぎまでし始めた。「小さい子には譲るのよ」と教えていたせいか、ナオトは裕也くんには声をかけない。自分ばかり急かされるのが気に食わなくなった勝也くんは、突然ブランコから降りると、そのままナオトに近づいて肩を強く押した。
「ナオト、うるさい！」
7歳の力で押されては、背が高いとはいえまだ5歳のナオトはよろけてしまう。私は「あっ」と驚いて腰を浮かせた。香さんも、気づいてそちらを見る。
「な、何するんだよ」
「俺ばっかり急かすな！うるさい！」
勝也くんはついに、ナオトの頭を強く叩いた。ナオトはショックのあまり、泣きそうになる。
ママ友は信じられない言葉を発した
これはさすがに親が入った方がいい。香さんも同様に考えたようで、一緒にベンチから立ち上がった。呆れた様子で香さんは声をかける。
「勝也、落ち着きなよ」
「…ママ、ごめんなさい」
「いいのいいの。相手がしつこいからだね？もう大丈夫だって！」
あまりの言葉に唖然とした。しつこい？もう大丈夫？
勝也くんが謝ったのは、親である香さんに対してだけ。叩かれたのはナオトなのに、どうして彼女が勝手に許してしまうのか。
(自分の子が他の子から叩かれた時は怒るのに、自分の子が叩いた場合は平気なわけ？)
この時、激しい嫌悪感が、私の中に生まれた―――。
あとがき：
真理は園生活の中でも、香のスタンスに違和感を覚え始めました。少し過保護すぎる彼女のあり方は、「小さい子には譲ろう」「我慢も覚えなくちゃいけないよ」と息子のナオトくんに教えている真理には合わないようです。
それだけなら多少の価値観の違いで済むのですが、香の考え方は子どもたちにも影響しました。自分の子が相手を叩いてしまった時に「いいよ」「大丈夫」と勝手に済ませた香。被害者になった時は親が介入してまで謝らせるのに、自分の子が加害者の時は軽く考えています。それって、子どもたちにとっては不公平なのではないでしょうか。
※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています。
記事作成: hiiro
（配信元: ママリ）