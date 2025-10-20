「本当に悩んでます」義実家で見てしまった…→子どもを寝かせた部屋の“異変”に青ざめたワケ【ママリ】

「見てしまった…！」義実家で心霊現象？子どもを寝かせていた部屋で目撃したものに青ざめた

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

今からリビングで飲み会をするからちょっとだけ顔出して、と言われたので娘は寝かせたまま参加し、起きていないかちょこちょこ様子を見に行っていました。 出典：

義母の法事で義実家を訪れたBさん家族。生前に義母が使っていた部屋を使うように言われ、そこでゴロゴロしていたＢさんと娘。



ここまでは何ごともなかったように感じられます。

心霊現象！？予想外の出来事に遭遇

何度か見に行き、またトイレのついでに部屋に行くと化粧台についていた三面鏡が開いていました。(両方がっつり)

それまでは絶対に開いていません。

部屋に戻りみんなに確認しましたが誰も部屋には行っておらず、お母さんが見にきたんじゃない？って話になりました。





旦那や旦那家族からするとお母さんで、感動！みたいになるかもですけど、申し訳ないですが私は本当に怖がりで、こーゆうの本当に苦手です…😭

今でもあの光景を思い出してしまいます。



その日もどーにか義実家を出たかったのですが、県外ということもあり行く場所もなく我慢しました。全然寝れずでした。 出典：

リビングと部屋を何度か行き来するＢさん。何度目かに部屋の方をのぞいたところ、誰も使っていないはずの三面鏡の扉が開いていたのでした。



三面鏡の扉が開くなんて、風が吹いただけでは起きなそうですよね。誰かが故意に開いたとしか思えない状況でしたが、Bさんが確認したところ誰も開いていないとのこと。生後6か月の子どもがハイハイして…というのも考えにくいです。



となると…義実家側の意見としては義母が見に来たんじゃないか…とのこと。義実家側としたらもしかしたら軽い気持ちで発言したのかもしれませんが、Bさんからすると二度と来たくないと思うほどの恐怖だったのです。

次は年末に行くことになっています。

正直本当に嫌です！でも、みんなお母さんだって言ってるから怖いと言えません😭



こういう場合どうしますか😭😭😭本当に悩んでます。 出典：

もし家族が旅行などに出掛ける際に「心霊現象が怖いから行きたくない！」と言い出したら、どうしますか？その通りだね、行くのはやめようと言えますか？もしかしたらそれくらいのこと大丈夫だよ！と軽く返してしまう方もいるかもしれません。しかし本気で悩んでいる方はいるのです。家族の話はどのような内容でも真剣に寄り添ってもらいたいですね。



Bさんが年末に義実家へ行かなくてもよくなることを願うばかりです。

え、お宮参りの着物を？義母が突然自宅に来て「かわいいの選んでおくね！」

また義母…



自宅に来て突然勝手にお宮参りの着物を買うと言い、

わたしはもうお腹が大きいから一緒に行けないだろうから百貨店とかで可愛いの選んでおくね！と。



え、お宮参りの着物って皆さんどうしていますか？

突然のことで全く考えてなかったのですが

一度しか着ないしレンタルでも全然良いなと思ってそう伝えたら、

それもあるけど、綺麗に取っておいて次の世代の子に着せたら良いよ！と。 出典：

ひな人形とかも勝手に買われてしまうのかな…

なぜいつも勝手に決めつけてしまうのでしょう。

相談に来たって言うより、

わたし買うから！買うって決めてるの！

みたいな宣言をしに来た感じで、、

断れないですそんなの急に来られて😢

しかも旦那のいない時に。



こんな感じで雛人形とかも勝手に買われてしまうのかなと思うと嫌になります。

なんかもう色々ありがた迷惑です… 出典：

夫が不在のときにお宮参りの着物について話に来たそう。義母にとっては良かれと思っての行動なのかもしれませんが、投稿者さんにとってはありがた迷惑でしかない様子。



意見を伝えても受け入れない様子に、今後も同じように勝手に買われてしまうことを心配する投稿者さんでした。



この投稿に対し、ママリユーザーさんからは「レンタルです！一番かわいいと思えるものを自分で選びたいですよね」「旦那さんに断ってもらいましょう」という声がありました。



その後、投稿者さんは「自分の子の物を自分で選びたい」という気持ちを夫に伝え、夫から義母に一人で買いに行くのは待つように話をしてもらうことになった様子。



このエピソードのように、良かれと思っての行動が裏目に出てしまうこともままあります。何をするにも、相手の気持ちを第一に考えて行動したいものですね。

やっと寝かしつけたのに！義母から「抱っこさせて」と言われ…自己中展開に怒り心頭

授乳中なのに一言もなく当たり前のように部屋に入ってくるし！｢ありがとう｣って、別にアンタのために生んだわけじゃないし、私の子がたまたまアンタの子だっただけでありがとうなんて言われる筋合いないし！ 出典：

産後の入院中は何かと忙しいもの。授乳やおむつ替え、吐き戻しの対応などで夜も眠れず体力の回復どころではないような状況の方もいますよね。



そんな精神的にも肉体的にもいっぱいいっぱいな状態で、何の配慮もなく授乳中に部屋に入ってきたり、なぜか「ありがとう」と言ってきたり…。義母からすると、出産を労う気持ちから出てきた言葉なのかもしれませんが、投稿者さんにはそのようには伝わらなかった様子です。

せっかく寝ているのに、起こそうとする義母

里帰り中の実家にも仕方ないから呼んでやりました。

その時は昼間あまり寝れなくてずーっと寝ぐずりしてる状態で、義母と旦那が来た頃にやっと眠れそう…って感じで。

その経緯を説明して、(本当は死ぬほど嫌だけど)仕方なく抱っこさせてあげたら、ほっぺたつつきながら｢◯◯ちゃ～ん、起きて～！目を開けて～、起きて～！｣って（｀Δ´）有り得ない！！！！！！！

起きてるところ見たい気持ちはわかるけど！無理矢理起こすとか意味わからない！！！！！ 出典：

里帰りした投稿者さんの元に夫と義母がやってきて…。やっと眠れそうな赤ちゃんを無理やり起こそうとしたそう。投稿者さんが言うように、起きてるところを見たい気持ちはわかりますが、寝ている状態の赤ちゃんを愛でてほしいものですね。



この投稿には、「ママは妊娠中も産後も体が大変で疲れているのに、夫や義理の両親は赤ちゃんに会いたいってただただハイになってる」という声や、「生んだあとのありがとうは意味不明」という声がありました。



産後の大変な状況では、嬉しい記憶はもちろん残りますが、嫌な記憶ももちろん残ります。自分が産後の友人などのに会うことがあれば、言動には十分注意したいと思わされるエピソードでした。

