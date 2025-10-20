「ドラッグやるしかないよ」メンタル不調のDJ松永、意外な形で調子を取り戻す！？
ファーストサマーウイカ、DJ松永、ハナコ・岡部大、佐久間宣行の雑談バラエティ「考えすぎさん」（土曜深夜1時25分）。10月18日（土）放送から、話題の発言をピックアップ。メンタルの不調の松永、ピン芸人・吉住とのトークで意外な感情の芽生えが！？
【動画】「ドラッグやるしかないよ」メンタル不調のDJ松永、意外な形で調子を取り戻す！？
前回の放送で、松永が突然メンタルの不調を告白。今回も「ドラッグやるしかないよ」とブラックジョークから始まり、相変わらず不調。そこで松永に手を差し伸べるゲストとして、ピン芸人・吉住を迎えてトーク！
前回の放送後、“闇属性”芸人の吉住と野田クリスタル（マヂカルラブリー）のもとに、視聴者から「松永さんを救ってやってくれ」とメッセージがきたという。松永と共鳴し、救うことはできるのか！？
吉住が芸能人で一番共鳴するのは、自分とは違ったタイプのパーパー・あいなぷぅ。似たタイプの蛙亭・イワクラや宮下草薙・草薙には、“同じ業”を背負うものとして「存在してくれているだけでありがとう」と感じているそう。
そんな吉住の「この仕事は自分の生きてきた人生が全て評価されている感じがする」という言葉に、「ホントそう！」と松永。自分は“歌詞”ではなく“音”を作る側だが「自分の言葉を評価されて否定されたらマジ傷つく」と共感する。
しかし、それを1人で背負うピン芸人は「ネジ外れてないとできなそう」「ピン芸人で人間的な機微がある人いるんだ」と続ける松永に、「すごいヒドいこと言われてる」と吉住。
松永の言わんとすることを、佐久間が「ピン芸人は繊細な人多いのに、吉住は大胆すぎるよね」と要約すると、吉住は「その矛盾を抱えながら、これからもやっていくしかないんです」と吉住。「バカリズムさんとかが先頭切って歩いてくださってるから、もうここ歩いていくしかない」と覚悟を決めたという。
吉住は、自分は「芸人の中では暗いと思っていたが、世間的にも暗い」と気付き、「もう心が動かなくなってくる」と本音を明かす。不調を訴えていた松永と「同じ症状です」と寄り添う吉住だったが、松永は「えーかわいそ」となぜか他人事。
そんな吉住は、現状を打破するため新しいことに挑戦することにしたという。しかし、歌のボイストレーニングを始めるが、講師から「選曲が暗い」と言われ、書道を始めると講師から「字が暗い」と言われてしまったそう。
すると、松永が「確かに字が暗いですもんね」と。
失礼発言を連発する松永に、吉住もカッチーン！「こいつマジでなんなの？ヤバくない？」と我慢の限界に達した吉住に、「自分よりスゴい人が居たから嬉しくなっちゃったんだと思います」（ウイカ）、「これがコミュニケ―ションなんです」（佐久間）と周りがフォーローを入れる。
共鳴できる仲間として「支え合うのかと思ったら、突き落としてくる」と吉住に責められながらも、楽しそうな松永。意外な形で少し調子が戻ってきた！？
その他、「最近、毎日食って排泄しかしてない」ことに罪悪感を抱くという松永に、吉住は「それでいいんじゃない？」「まずは罪悪感を感じないところから始めた方がいい」とアドバイス。吉住との共演で調子を取り戻した松永だったが、最後にまたしてもノンデリ発言を！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信！お気に入り登録もお忘れなく！
