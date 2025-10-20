「2歳児、言葉は通じるが…」→続く言葉に親たちの共感殺到で8万いいね「共感の嵐」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、だいず☺︎2y🦖R5/7/1(@yzpnchan)さんの投稿です。
言葉はしっかり通じるのですが、「話」は通じません。それが2歳児さんです(笑)言葉は通じてるのに、話はまるで別次元になってきます。しかし、ふとしたときに「ママ大好き」「抱っこ」などかわいい会話をしてくれることも。言葉は通じるのに話は通じない、そんな宇宙的なかわいさに振り回されるというのも、2歳児育児の醍醐味でしょう。
言葉は通じるけれど…
2歳児さん、とってもかわいい時期ですよね。「言葉」はもう立派に通じます。「これは？」「嫌」「ママ」「パパ」「こっち」「あっち」など、会話ができるようになって、かわいさ倍増の日々です。2歳児さんの絶賛育児中のだいず☺︎2y🦖R5/7/1さんのある投稿が話題になっていましたのでご紹介します。
2歳児「言葉」は通じるが「話」が通じない
言葉はしっかり通じるのですが、「話」は通じません。それが2歳児さんです(笑)言葉は通じてるのに、話はまるで別次元になってきます。しかし、ふとしたときに「ママ大好き」「抱っこ」などかわいい会話をしてくれることも。言葉は通じるのに話は通じない、そんな宇宙的なかわいさに振り回されるというのも、2歳児育児の醍醐味でしょう。
この投稿には「共感の嵐です！！」といったリプライがついていました。育児あるあるな投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）