◇パCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2ー1日本ハム（2025年10月20日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS） パ」のファイナルSの第6戦が20日に行われ、リーグ王者のソフトバンクは同2位の日本ハムに2−1で勝ち、日本シリーズ（S）進出を決めた。MVPにはリバン・モイネロ投手（29）が輝いた。

「３連敗して…苦しかったです。ありがとうございました」

日本S進出を決め、小久保監督は安堵（あんど）の表情を見せた。

第1戦から2連勝で優勝チームのアドバンテージを含めて3勝0敗と先に王手をかけたが、そこからまさかの3連敗。2年連続日本Sへ逆王手とされて迎えた第6戦。先制を呼んだのは首位打者の待望のCS初安打だった。

3回1死、海野が三塁への内野安打で出塁すると、牧原大のCS初安打となる左前打で一、二塁とチャンスを広げた。続く周東は一ゴロに倒れたが、一塁・清宮幸の二塁への送球が牧原大に当たって逸れ、その間に二走・海野が先制のホームを踏んだ。1−1の5回2死満塁、川瀬の適時右前打で勝ち越しに成功した。

先発は中4日のモイネロ。先制点をもらった直後の4回に2本の長打で同点とされたが、集中力を切らさずに熱投。6回には中前に抜けそうな打球を川瀬が好捕。ハイタッチで喜んだ。7回2死から代打・マルティネスに四球を与えると、グラブを叩きつけて珍しく感情をあらわにした。それでも、続く進藤を3球三振に仕留め、7回3安打1失点でマウンドを後続に託した。

松本裕、杉山と盤石の継投で逃げ切り、ペナントレースでも接戦を演じた新庄日本ハムとのCSを制し、2年連続の日本S進出を決めた。昨季、DeNAとの日本Sで開幕2連勝後、4連敗して日本一を逃した小久保ソフトバンク。雪辱の舞台に駒を進めた。

日本シリーズでは、14年以来11年ぶりにセ・リーグ王者の阪神と対戦する。