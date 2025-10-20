◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2-1日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

3勝3敗で迎えたCSファイナル第6戦、日本ハムはレギュラーシーズン王者のソフトバンクに敗れ、日本シリーズ出場を逃しました。

土壇場からの3連勝で第6戦に持ち込んだ日本ハムは、プロ初の中4日で達孝太投手がマウンドにあがりました。初回に川瀬晃選手から空振り三振を奪うと、シリーズ好調の柳町達選手はファーストゴロとし、三者凡退の立ち上がりを見せます。

しかし3回、連打を浴び1アウト1、2塁のピンチ。ここで周東佑京選手をファーストゴロに打ち取りますが、清宮幸太郎選手の送球が1塁ランナーに当たる悪送球となり、その間に1点を失いました。

それでも直後の4回、モイネロ投手に抑え込まれていた日本ハム打線が同点に追いつきます。1アウト2塁のチャンスで打席には郡司裕也選手。内角低めのカットボールをサード頭上を越えるタイムリー2ベースとし、すぐさま同点に追いつきました。

しかし5回裏、四球とヒット2本で2アウト満塁のピンチ。ここで達投手は川瀬選手にライトへはじき返され、タイムリーで1点を勝ち越されました。

反撃したい日本ハムですが、モイネロ投手の前にヒットが生まれず。7回には2アウトから代打・マルティネス選手が四球で出塁しますが、続く進藤勇也選手が空振り三振に倒れ、得点には結びつきません。8回はモイネロ投手の後を受けた松本裕樹投手に三者凡退に抑えられました。

迎えた9回は先頭のレイエス選手が見逃し三振に倒れるなど、今季パ・リーグ最多セーブの杉山一樹投手の前に得点できず。直近3試合で22得点をあげて勢いに乗っていた打線が、この日は散発3安打1得点に封じ込まれて、惜しくもCS敗退となりました。