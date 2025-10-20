9月に自宅が火災に遭った林家ペー、パー子（ともに年齢非公表）夫妻を支援するチャリティー公演が20日、東京・浅草東洋館で行われた。

落語界に伝わる「読み切り」の会として、一門の後輩落語家の林家たい平（60）の呼びかけで実現した。会場を運営する浅草演芸ホールの厚意で東洋館が無料で貸し出され、チケットは即日完売。松村邦洋（58）、桂米助（77）ら予定されていたゲストに加え、松本明子（59）やせんだみつお（78）がサプライズ登場し、会場を盛り上げた。

最後に登場したペーは、ピンクの衣装とギターを手にいつもと変わらぬ漫談を披露し、「こんなに拍手を送られたのは初めて。これだけの一流芸能人が集まって感動。紅白でトリを取ったみたい」と胸いっぱいの様子。パー子も舞台に登場し「感謝、感謝、感謝です」と笑顔を見せると、最後は2人そろって深々と頭を下げた。

“発起人”のたい平は「皆さんが集まったことだけで、会を開いたことは間違いではなかったと思います。2人だけでなく、みんなを助けられれば」と消火活動で被害を受けた周辺住民支援の重要性を改めて強調した。

今回の高座には、たい平が手作りした座布団が置かれた。夫妻が大好きなピンク色で、「夜中の0時半から作りました。後ろは手縫いで縫いました。少しでも思いが伝われば」とエール。会場では、たい平がデザインしたチャリティーTシャツも販売され、中入りの時間には林家木久蔵（50）らが客席を売り歩いた。出演する落語家もピンクの羽織を着て高座に上がる姿が多く見られた。