◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク 2-1 日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクが1点差の攻防を制し、2年連続の日本シリーズ進出を決めました。

先発マウンドにあがったのは、110球を投じ7回無失点に抑えた第1戦以来、中4日でのマウンドとなったモイネロ投手。初回を三者凡退に抑えると、2回には両チーム初のヒットを浴びるも無失点に抑えます。

好投を援護したいソフトバンク打線は3回、1アウトから海野隆司選手が打席に向かいます。これはバットの先に引っかけた当たりとなるも、コロコロと転がりサードベースに当たりストップ。ラッキーなヒットとなりました。続いて打席に向かったのはポストシーズンで無安打となっていた悩める首位打者・牧原大成選手。4球目のストレートをとらえ、待望の初ヒットとなりました。続く周東佑京選手の打球はファーストゴロとなるも、相手の悪送球が絡み先制に成功しました。

援護をもらったモイネロ投手でしたが、直後の4回。先頭の矢澤宏太選手に2塁打を浴び、郡司裕也選手には2打席連続ヒットとなる同点タイムリーを浴びました。それでも5回以降は三者凡退の好投を継続しました。

勝ち越したいソフトバンク打線は5回裏、躍動を見せます。先頭の山川穂高選手が四球で出塁。ここから2者連続の空振り三振とされるも、牧原選手が2打席連続のヒットで出塁します。続く周東選手は詰まった当たりとなるも、牧原選手が懸命の走塁を見せ間一髪でセーフ。2アウト満塁の好機をつかみました。

ここで打席に向かったのは第3戦以来のスタメン起用となった川瀬晃選手。対する先発・達孝太投手のフォークをとらえ、勝ち越しタイムリーを放ちました。

このわずか1点のリードを守り切ったソフトバンク投手陣。モイネロ投手が7回1失点でマウンドを降りると、松本裕樹投手、杉山一樹投手の“勝利の方程式リレー”でゲームセットとしました。