サマンサタバサから秋冬新作登場♡ふわもこ素材で季節をまとうバッグ

季節の変わり目に、ふわもこの質感で気分までアップ♡サマンサタバサから、秋冬らしい温もりを感じさせる新作バッグが登場しました。やわらかなボア素材やふわふわのファー素材など、手に取るだけで癒されるラインナップ。フェミニンなデザインに上品さをプラスしたバッグは、どんなスタイリングにも自然に溶け込みます。寒い季節をもっとおしゃれに楽しませてくれる、注目のアイテムたちです♪

サマンサタバサ秋冬の定番♡上品なボアトート

価格：29,700円

季節感たっぷりのボア素材バッグは、この秋冬のマストアイテム。程よいサイズ感でデイリー使いにぴったり。モコモコとした手触りが心地よく、持つだけで季節のムードを高めてくれます。

カラーはブラック、グレー、ベージュの3色展開。シックな色合いがどんなコーデにもマッチし、オフィスでも休日でも活躍してくれます。

フェミニン派におすすめ♡大きなリボンが主役のファーバッグ

価格：29,700円

ふわふわとした素材感と大きなリボンが印象的なファーバッグ。上品で甘すぎない絶妙なバランスが魅力です。同系色で異素材を組み合わせたリボンモチーフが、シンプルな装いにも華やかさをプラス。

カラーはブラック、オフホワイト、ピンクベージュ、ダルブルーの4色展開。どのカラーも秋冬ファッションをやさしく彩ります。

秋冬コーデに温もりを添えるサマンサタバサの新作

寒い季節のファッションを彩るのは、素材のぬくもりと上品なデザイン。サマンサタバサの新作バッグは、ふわふわ×フェミニンの絶妙バランスで毎日のコーデに華を添えてくれます。

「女性の永遠のパートナー」として寄り添うバッグを、この秋冬のスタイルに取り入れてみてはいかがでしょうか♡