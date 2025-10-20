大人になると大勢で集まる機会も少なくなり、麻雀のために4人集めるのも苦労する。なので、家で妻や大人になった子どもと気軽に遊べる2人用のゲームがあると、つい買ってしまう。それがシンプルな心理戦のゲームなら言う事なし。

ピッチャーとバッターの駆け引きをシンプルな形でゲーム化

Photo: 納富廉邦

ittenの「ヒット＆アウト」（税込2,200円）は、2人でできる野球ゲームということなのだけど、野球の「読み合い」の部分にフォーカスしたところがポイント。

ルールはいたってシンプル。1〜6までの数字が書かれた札から、親が1枚選び、その数字を子が当てるというだけのもの。

たとえば昔の極道映画の賭場のシーンで、「入ります」と言ってるアレだ。回を追うごとに、数字が意味を持ってくるのが面白い心理ゲームの傑作なのだけど、この「ヒット＆アウト」も、野球の戦略とかけ引きの面白さをうまく融合しているのがポイント。

野球のメタファーを使った、裏を読み合う心理戦

Photo: 納富廉邦 盤の各塁の横に、下に×マーク、ボールマークを隠したコマを置いたらゲームスタート。

ピッチャー側はまず、野球場を模したゲーム盤の1塁からホームベースの4ヶ所の脇に、×が書かれた3枚の駒と、ボールのマークが書かれた1枚の駒を、相手に分からないように「？マーク」のカバーを付けた状態で置き、バッター側は、ボールのマークの駒がどこに置かれたかを当てるというだけ。

Photo: 納富廉邦 3塁のところの駒を選んだが、あったのは×マーク。これでワンアウト。

面白いのは、1塁の脇に置かれたボールマークを当てたらシングル・ヒット、2塁ならツーベース、3塁ならスリーベースでホームならホームランとなっているところ。「×マーク」が出たらワンアウト、3アウトでチェンジ。この、置き場所で価値が変わるのが、心理戦として盛り上がるのだ。

これが意外に当たらない。まあ、最初は4分の3がアウトなのだから、確率も低いけれど、例えば、いきなりホームベースにある駒を選ぶような、大振りでホームラン狙いの奴相手には、ホームには「当たり」を置きにくいとか、リスクヘッジで1塁に置きがちだろうと読むと、それを相手に読まれていたりと、その裏のかき合いが何とも楽しい。

ランナーが出ると読み合いはさらに複雑に

Photo: 納富廉邦 ランナー3塁。ツーアウトなので、シングルヒットでは点数が入らない。だから、そこにヒットの駒があると読んでみる。

しかも、野球だからランナーの存在も重要になる。ランナーの扱いは急にリアルな設定になっていて、ノーアウト2塁でシングルヒットを打てば、ランナーは3塁に進んで、ノーアウト1、3塁になるけれど、ワンアウトかツーアウトでランナー2塁からのシングルヒットだと、ゲッツー警戒でランナーは進塁せず、1、2塁になる。

このちょっと複雑なルールのために、ちゃんとランナーの駒が用意されているのがなんとも楽しい。私は妻とよく遊んでいるのだけど、長いつき合いだから読み合いはほぼ互角、それでも、当たるときは立て続けに当たって大量得点に繋がったり、パーフェクト・ゲームでやられたり、ちょっとの機微で戦況が大きく変わるのが楽しいのだ。

Photo: 納富廉邦

3回表裏で1ゲーム終了という短さも魅力。だいたい15分くらいで1試合終わるから、ちょっとした息抜きにちょうどいいのだ。予告ホームランなどの追加ルールも用意されていて、シンプルだからローカル・ルールも組み入れやすいから、長く遊べそう。

Source: ヒット＆アウト