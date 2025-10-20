「発売を楽しみに待ってた！」【カルディ】食べておいしかった「栗＆お芋のお菓子」4品本音レビュー
輸入食品や季節限定品など、バラエティー豊かな商品がそろう「カルディ」。今回は、旬を迎えた「栗とさつまいも」を楽しめる商品の中から、カルディマニアの筆者が実際に食べて、本当においしかった4品を厳選してご紹介します。ぜひチェックしてみてください！
最初に紹介するのは、「大学いも蜜かりんとう」278円（税込）です。カルディで大人気の和食材ブランド「もへじ」の商品で、大学いもをイメージして作られた薄切りのかりんとうです。
食べてみると、カリッとした食感が心地いい！ 厚切りのポテトチップスのような形状で、程よいかみ応えがあります。さつまいもの素朴な甘み、ごまの香ばしさ、ほんのり効いた塩味が絶妙なバランス。甘さ控えめで、手が止まらなくなるおいしさです。
続いて紹介するのは、「ブランデーマロン」267円（税込）。こちらは毎年発売されるカルディオリジナルの季節限定商品で、筆者も発売を楽しみにしていました！ むき栗にブランデーの風味をまとわせたシンプルな栗のお菓子です。
食べてみると、栗のやさしい甘みに、ほのかに香るブランデーの風味がアクセントになり、上品な味わい。控えめな甘さと栗のホクホクとした食感がたまりません。
ひと口サイズで食べやすく、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。栗好きにはたまらない、栗のおいしさを堪能できる逸品です。
続いて紹介するのは、もへじブランドの人気商品「塩けんぴ」248円（※期間限定価格／税込）です。こちらは、国産のさつまいもと高知県・室戸海洋深層水の塩を使い、甘じょっぱい味に仕上げた芋けんぴです。
原材料は、さつまいも、植物油、砂糖、食塩のみとシンプルなのですが、ひと口食べると、塩味が程よく効いていて絶品です。
さつまいものおいしさに甘じょっぱい味わいが加わり、薄切りのさつまいもとの相性も抜群です。カルディのオンラインストアでも口コミ評価が高く、さつまいも好きの方にはぜひ食べてほしい商品です。
※価格は、2025年11月1日10時まで（オンラインストア）の期間限定
最後にご紹介するのは、【冷凍】「マロンクレープ」259円（税込）です。こちらはオンラインストアでは取り扱いのない商品で、マロンホイップ、ラム酒入りのマロンクリーム、刻んだ甘栗をクレープ生地で包んだ、マロンづくしのスイーツです。
食べる前に、冷凍庫から冷蔵庫にうつして解凍します。寝る前に冷蔵庫にうつしておけば、翌朝には解凍されているので、朝食にもおすすめです。
ひと口食べると、冷凍とは思えないほどもちもちとしたクレープ生地に感動です！ 栗とマロンホイップがたっぷり入っていて、口いっぱいに栗の風味が広がります。
片手で食べられる小ぶりサイズなので、「ちょっと甘いものがほしい」というときにも最適。冷凍庫に常備しておきたい、満足度の高い栗スイーツです。
いかがでしたか。気になる商品がありましたら、ぜひ「カルディ」の店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)
