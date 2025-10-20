新潟県内は21日も1日を通して曇り空で、ところによっては雨が降りそうです。



最高気温が15℃に届かないところもある見込みで、11月中旬ころの寒さとなりそうです。通勤通学の際はアウターをお持ち下さい。寒気や湿った空気の影響を受け、21日もにわか雨がありそうです。



21日の天気をみていきます。

＜上越市から湯沢町＞

雲が多くすっきりしない天気でしょう。妙高では朝まで雨雲がかかりそうです。最低気温は20日朝よりも低く8～11℃。日中の最高気温は11～15℃の予想です。





＜柏崎市から南魚沼市＞

各地とも一日を通して雲に覆われるでしょう。にわか雨の可能性がありますので折りたたみの傘があると安心です。最低気温は10℃～11℃、最高気温は14℃～15℃の予想です。





＜長岡市から加茂市＞

朝から夜まで雲の多い天気が続くでしょう。局地的に雨の降る可能性があります。最低気温は10～11℃、最高気温は15～16℃の予想です。





＜新潟市から阿賀町＞

雲に覆われ、場所によっては急に雨が降ることもあるでしょう。空模様の変化にご注意ください。最低気温は9℃から12℃、最高気温は15℃前後の予想です。





＜佐渡市から粟島浦村＞

雲が広がりやすく、海沿いでは風がやや強く吹くこともあるでしょう。最低気温は20日朝と同じか低く、11℃前後、最高気温はきょうと同じか低く15℃前後の予想です。





■週間予報

22日水曜日は曇り空となるでしょう。23日木曜日と24日金曜日は各地で晴れますが25日土曜日は雲が広がり、26日日曜から週明けにかけては雨が降るでしょう。風の強まるところもありそうです。最高気温は24日金曜日までは平年並みか低い日が続きそうです。





■紅葉情報

苗場ドラゴンドラはいま見頃を迎えています。



そのほか阿賀野川ラインや大佐渡スカイライン、銀山平、湯沢高原・アルプの里も日に日に色づきが進んでいるという状況です。



県内でも紅葉のスポット、次第に色づきが始まっています。紅葉をご覧になりたい方は今週の後半がおすすめの陽気となりそうです。クマなどの出没には十分お気を付けください。