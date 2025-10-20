

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した倉沢しえり

オジンオズボーン篠宮 暁をはじめとする芸人とのちょっとエッチなコラボネタがバラエティ番組やSNSでバズりまくっている倉沢しえりが、10月20日（月）発売『週刊プレイボーイ44号』のグラビアに約7年ぶりに凱旋！ ふたりきりだから見せる無防備な姿にドキドキが止まらない！

【写真】倉沢しえりの7年ぶりのグラビア

■撮影前日に骨折するも推し色水着で笑顔全開

――まずは撮影の感想から。

倉沢 週プレさんで撮り下ろしをしていただくのは、約7年ぶりなんですよ。それなのに、まさかの撮影前日に右手の小指を骨折してしまって（笑）。

――笑い事じゃないです（笑）。

倉沢 病院の先生に「明日はグラビアの撮影なんです！」って必死にお願いして、取り外しできるギプスにしてもらって撮影に臨みました。自分でも、根性あるなって思いますね（笑）。

――前日に骨折したとは思えない笑顔が印象的です。

倉沢 本当に楽しかったから笑ってるんですけど、右手の小指はめちゃめちゃ痛かったです（笑）。

――海辺やプール、浴室などでも撮影しました。

倉沢 どのシーンも楽しかったんですが、特にお気に入りなのは黄色の水着を着た海でのシーン。世界で一番好きな色が黄色なので、テンションが上がりました！

――どうして黄色が世界で一番好きなんですか？

倉沢 私、アイドルオタクで≒JOYの小澤愛実ちゃん推しなんですよ。ラストアイドルというグループで活動していたときからもう8年ぐらい推してるんですけど、彼女のメンバーカラーが黄色なんです。それで黄色が好きになり、今は服とか小物も身の回りが黄色だらけです（笑）。

――そんな倉沢さんですが、オジンオズボーン篠宮 暁さんとのコラボネタ動画がバズったことをきっかけに、お笑いファンからも注目を集め始めています。

倉沢 本当にまさかです（笑）。篠宮さんとのネタがバズって以降、天津の木村さんやおばたのお兄さん、もじゃさんとも配信番組『まいにち賞レース 神速49秒お笑いバトル』でコラボネタをやらせていただいて。今後もまた機会があれば、お笑い芸人さんとのコラボは続けていきたいです！

――今後、コラボしたいのは？

倉沢 9月に結婚された男女コンビのエレガント人生さんです。ネタも大好きですし、新婚のふたりの間に私が挟まれたらどうなるのかなって想像しちゃうので！

――どのコラボネタもグラビア経験を生かしたセクシーな要素がありますが、下ネタは平気？

倉沢 全然大丈夫です！ 普段から、下ネタのギャグとかでも大爆笑しちゃうタイプなので（笑）。

――もしかして、芸能界を目指したのはお笑いがきっかけ？

倉沢 それは違います（笑）。芸能界を目指したのは、小学3年生のときに映画の撮影を文字どおり目の当たりにして、その世界に憧れたから。

当時住んでいたマンションで、映画『余命1ヶ月の花嫁』の撮影をしてたんですよ。主演の榮倉奈々さんや（永山）瑛太さんも優しくしてくれて、いつか私も同じ世界で活躍したいと思いました。おふたりにはまだお会いしてないんですが、もっと頑張っていつか共演できたらいいなって。

――昨シーズンから、野球場でビールの売り子としても活動しているんですよね。

倉沢 そうなんです。一緒に働いている女のコたちが本当に一生懸命なので、私ももっとがむしゃらに頑張らなきゃって刺激を受けていて。何事にも全力を尽くす姿勢を忘れない意味で、芸能活動にもいい影響を与えてると思います。

――グラビアに芸人とのコラボ、さらには球場でのビールの売り子と、忙しすぎません？

倉沢 予定が詰まっているのが好きなんですよ。なんなら、プロ野球がオフシーズンになるので、この前行って楽しそうだった焼き肉屋さんで働かせてくれないかなって思っているぐらい（笑）。

――忙しい中で描いている今後の夢を教えてください。

倉沢 演技のお仕事にもっと挑戦したいですし、大好きな雪見だいふくのCMに出ることも夢です。高校時代からバイトを続けてきた某コンビニや、ビールの売り子をしているキリンさんともいつの日かコラボできたら！

●倉沢しえり

1999年12月24日生まれ 東京都出身 身長162cm

○「ミスマガジン2018」ファイナリスト。スポーツバイクブランド「THIRDBIKES」公式アンバサダー。2026年1月末に5th DVDをリリース予定。

