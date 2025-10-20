

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した葵 成美

「ミスFLASH2025」グランプリにして、「サーキットのリトルエンジェル」と呼ばれる人気レースアンバサダーの葵 成美（あおい・なるみ）が、10月20日（月）発売『週刊プレイボーイ44号』のグラビアに初登場。鮮やかなカーブのスレンダー美ボディが心をトップギアに入れる。

【写真】葵 成美の初登場グラビア

＊ ＊ ＊

■身長が低いのも自分の大きな個性

――しっとりしたムードのグラビアですが、海のシーンはかなり激しいですね。週プレ初登場なのに、いきなり何をさせるんだ！って怒っていませんでした？

葵 いえいえ、そんな。確かに思い切り波に打たれて、全身が泥だらけになりましたよね。ここまで振り切ったグラビア撮影は初めて。なんだか子供の頃に戻ったみたいで楽しかったです。また激しいのをお願いします（笑）。

――そう言っていただきありがとうございます（笑）。葵さんはレースアンバサダー（RA）として活躍中。何がきっかけでその道へ？

葵 もともと三重県生まれで、実家も鈴鹿サーキットの近く。レースにはなじみがあったんです。で、あるときRAの画像をインスタグラムで見て、あまりのカッコよさに驚いてしまって。私もコスチュームを着てサーキットに立ちたい！ そう思うようになりました。ただ最初はなかなかオーディションに受からず、悔しい思いばかりでしたけどね。

――え!? そうだったんですか？

葵 身長が155cmと低いのがネックだったみたいで。それでも当時、やっていたライブ配信のファンの方々に励まされ、応募を続けていたら所属チームが決まりました。今年、RAとして4年ちょっとたちます。着実にキャリアを積むことができました。

――「サーキットのリトルエンジェル」と呼ばれ、今や業界内外で注目されています。

葵 それもファンの方がつけてくれました。今となっては、身長が低いのも自分の大きな個性だと思っています。

――RAになる前は何を？

葵 保育士を目指し、専門学校に通っていました。昔から子供が好きで。実習に行き、資格も取りました。いつかまたその夢を追いかける日が来るかもしれません。

――なるほど。葵さんは「ミスFLASH2025グランプリ」をはじめ「日本レースクイーン大賞（現レースアンバサダーアワード）2022 東京中日スポーツ新人賞」ほか多数の賞を受賞。応援するファンとの絆がよほど強いんだろうと思いますけど、それは保育士に通じる、親しみやすさがズバぬけてあるからなんですかね。

葵 あぁ、そうかも。昔から人見知りをしたことないし、一瞬で誰とも仲良くなりますし。私の家族は4姉妹で家中が常ににぎやかなんです。幼い頃からひとりでいることがなかったので、そういう人懐っこいキャラになったのかも。

――グラビアはいつから？

葵 RAを始めたのとほぼ同時です。「胸が大きいからきっと向いてるよ」と事務所の方に勧められてやるようになりました。

――最初、水着に抵抗はなかったんですか？

葵 まったく。グラビアは撮影中、スタッフさんが声を出して現場を盛り上げてくれますよね。私、昔から「かわいい！」と言われるのが何よりも好きだったんです（笑）。だから楽しいしかないです。

一方でRAも大勢の方に囲まれ、褒められつつ撮ってもらうじゃないですか。どちらも私にとっては夢のようなお仕事ですよ。

――グラビア、RA共に心底楽しんでいるんですね。ちなみにグラビアやRAのお仕事がないときはどうしているんですか？

葵 ネイリストをやっています。上京するとき、仕事がなくなったら怖いので、勉強して資格を取りました。普段は知り合いのサロンで多いときは1日7人ほど施術します。業界関係の方もいますよ。

あと完全に休みの日はホラー映画が好きなので、ためてある作品を見たり、友達とお酒を飲みに行ったり。お酒は飲み出したら、なかなか帰らないです（笑）。楽しむときは全力で楽しむのが流儀なので。

――今後の目標を教えてください。

葵 今は雑誌の表紙を飾り、写真集を出したいです。タレントとしての憧れは若槻千夏さん。かわいくて大勢の人から愛される存在になれるよう精進していきます。

スタイリング／鈴木麻由 ヘア＆メイク／YOSHi.T

●葵 成美（あおい・なるみ）

2000年5月20日生まれ 三重県出身

身長155cm B83 W55 H84

〇「ミスFLASH2025」グランプリ受賞。2022年には「日本レースクイーン大賞」新人部門で、東京中日スポーツ新人賞を受賞している。現在、SUPER GT500「TEAM IMPUL」を応援する「マツキヨアンバサダー2025」として活動中。

公式Instagram【@naruminn21】

公式X【@narumi___00】

取材・文／大野智己 撮影／Sasu Tei