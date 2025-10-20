今季は21試合の登板で4勝10敗、防御率4.51だった

DeNAのトレバー・バウアー投手が20日、羽田空港発の航空機で帰国の途に就いた。

バウアーは「ベイスターズファンの皆さん、今年もたくさんの応援を本当にありがとうございました。チームメート、監督・コーチ、そしてベイスターズの関係者の皆さん、一緒に過ごした素晴らしいシーズンをありがとうございました。思うような結果にはなりませんでしたが、全員が全力を尽くしました。それは誇りに思えることだと思います。また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。良いオフシーズンを過ごしてください」とコメントした。

投手最高の栄誉である「沢村賞」を掲げて2年ぶりに復帰した今季だったが、21試合の登板で4勝10敗、防御率4.51と苦しいシーズンになった。背中の痙攣にも悩まされ、6月6日の日本ハム戦（横浜）で白星を挙げて以降、自身7連敗、10戦勝ち星なしでシーズンを終えた。

10月10日に今季5度目の抹消となり、クライマックスシリーズ（CS）は出番がないままチームは“終戦”となった。（Full-Count編集部）