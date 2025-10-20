◆パーソル クライマックスシリーズ パ ファイナルステージ 第6戦 ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクのリバン・モイネロ投手が、中4日で7回1失点の好投を見せた。7回93球3安打1失点、6奪三振。

初回はわずか7球で三者凡退で終える。2回は先頭郡司裕也に左中間への二塁打を許すも、後続を打ち取り無失点でしのぐ。

味方が先制した直後の4回。矢澤宏太に右翼線への二塁打で再びピンチを背負う。1死から郡司に左翼線への適時二塁打で同点とされ、さらに一、二塁となるが万波中正を遊ゴロ、石井一成を中飛とし勝ち越しは許さなかった。

5回以降は尻上がりに状態を上げ、7回も2死を奪い、同郷キューバ出身のアリエル・マルティネスと対戦。フルカウントからの6球目は外れ四球を与えると、天を見上げた後、グラブを投げつけ頭を抱えた。この日は空振り三振を奪い、吠える姿も見せるなどこの日に懸ける思いを感じさせる姿を披露。その後は進藤勇也から空振り三振に奪い、この日の役目を終えた。

先発転向後初となる中4日での先発マウンドとなったモイネロ。チームの窮地を救う意地の投球を見せた。