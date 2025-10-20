àÊ¿À®¥°¥é¥Ó¥¢½÷²¦á»³ºê¿¿¼Â¡¢40ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¿ÅÙ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¡Ä¡×
40ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¾Ð´é·òºß¡ª
¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷Í¥¡¢»³ºê¿¿¼Â¤¬40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÆó¿Í¤Ë¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö·î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¥°¥ë¥á¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2000Ç¯Âå¤ËàÊ¿À®¥°¥é¥Ó¥¢½÷²¦á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿»³ºê¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¥«¥á¥ê¥¢¡×¤ò½ÐÈÇ¤·20Ç¯Â³¤¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿¿¼Â¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£