流経大柏から３人目のプロ内定。増田大空はなぜジュビロ磐田行きを決めたのか？「自分が考えている１つ奥を示してくれる」
10月20日、流通経済大柏高の３年生DF増田大空のジュビロ磐田内定が発表された。これで流通経済大柏からの高卒プロ入りは、DF島谷義進、MF安藤晃希（共に水戸ホーリーホック）に次いで３人目となる。
増田は精度抜群の左足のキックが武器の左サイドバック。鹿島アントラーズつくばジュニアユースでは３年間、かつてJリーグ屈指のレフティ左サイドバックだった根本裕一監督から基礎と応用をしっかりと学んだ。
高校ではトップでレギュラーを獲得したのは今年からだったが、コツコツと積み重ねてきた左足のキックに加え、突破、攻守の切り替え、ビルドアップ面を磨いてきたことで、一気に頭角を現した。ベスト４に終わったインターハイ後にJ１の１クラブと磐田の練習に参加し、先にオファーが届いた磐田入りを決めるに至った。
「高校に入学した時は、高卒プロが目標でした。でも２年生の時に選手権メンバーに入れなかったり、思うように試合に出られない時期があったりと、厳しい状況が続いていたので、大学に進学して、４年間を経てプロになるという思考にチェンジしたんです。
でも今年、いざ自分たちの代のプレミアEASTが始まると、試合を追うごとに手応えを掴めてきて、年代別の代表にも選んでもらって、そこから遠かったプロが一気に近づいてきた気がした。なので、もう一回、高卒プロを目ざそうと強く思うようになりました」
磐田の練習参加で、大きな財産を得たという。練習ではサイドバック以外のポジションをこなしたが、「自分が思っていたことの、さらにもう１つ奥のアドバイスをもらえて、サッカー観がさらに広がった」と、見える世界の広さ、思考の深さを学んだ。
「プレーして『今のはこうだったのかな』と思った時に、もちろんそれは言ってくれるのですが、プラスして『これもできるといいよ』と言ってくれるんです。自分が考えている１つ奥を示してくれるので、ここなら成長できると思いました」
増田はこれまで、常に周りの同じポジションの選手のプレーに着目し、自分と照らし合わせながら創意工夫をしてきた。
「高校１年生の夏まで１年生チームにいた時は、『１年生のカテゴリーで試合に出られればいいや』と甘い考えを持っていました。でも、夏に上に行きたいと強く思うようになってから、１年生チームとプリンスリーグ関東のチームで紅白戦をやる時に、マッチアップするサイドバックの選手の武器や特長を見て、自分にないものがあったら参考にしながら、次の練習、紅白戦に臨んでいたら、夏過ぎにプリンスのチームに上げてもらえた。そこで『きちんと毎日工夫して考えて積み重ねればチャンスは来る』ということを学びました」
昨年、プレミアや選手権に出られない時も、ずっとトップの左サイドバックのレギュラーだったDF堀川由幹（現・流通経済大）のプレーを食い入るように見つめ、彼の武器だけではなく、チームとして左サイドバックに求められているタスクを学び、それを自分のプレーと思考に照らし合わせてきたからこそ、今年ブレイクすることができた。
そして磐田ではただ練習に参加したのではなく、同じポジションの松原后のプレーに目を向け、さらに指揮官の求めているものを理解しようとした。
「松原さんの特長は何か、さらに監督が代わった（ジョン・ハッチンソン監督から安間貴義監督へ）ので、常に何を求めているのかを肌で感じながら、周りの高い基準の中でさらに自分を成長させることを考えています」
この姿勢を持っているからこそ、磐田の練習に参加した時に、スタッフや周りの選手からのアドバイスの真相をきちんと把握することができた。頭に入ったことで、より磐田のサッカーに興味を持ったからこそ、オファーが来た時に迷いはなかった。
「大学に行っても競争はあるし、プロはもっと厳しい。そのなかで僕は高校３年間を通して、ずっと試合に出続けていたわけではないので、試合に出られない時期に自分が何をすべきか、何を考えるべきか、それをどう成長に繋げるのかということは、ずっとやってきたと思っています。だからこそ、ジュビロで苦しい時期があっても、その先を見てきちんと積み重ねていきたいと思います」
進路は決まった。次はいよいよ高校最後の選手権の予選を迎える。昨年はスタンドから準優勝を見つめていた増田は、今年、島谷と共に『ダブルキャプテン』に就任。心身ともにチームを牽引する立場となった。
サックスブルーのユニホームに袖を通す前に、自身初の選手権のピッチを踏んだうえで、昨年のリベンジを果たすべく。まずは難関の千葉県予選にチームの先頭に立って挑んでいく。
取材・文●安藤隆人（サッカージャーナリスト）
【記事】プロか、大学か。流経大柏MF安藤晃希の葛藤。水戸GMの話を聞いて、はっきりと道が見えた「ここなら選手としても、人としても成長できる」
増田は精度抜群の左足のキックが武器の左サイドバック。鹿島アントラーズつくばジュニアユースでは３年間、かつてJリーグ屈指のレフティ左サイドバックだった根本裕一監督から基礎と応用をしっかりと学んだ。
「高校に入学した時は、高卒プロが目標でした。でも２年生の時に選手権メンバーに入れなかったり、思うように試合に出られない時期があったりと、厳しい状況が続いていたので、大学に進学して、４年間を経てプロになるという思考にチェンジしたんです。
でも今年、いざ自分たちの代のプレミアEASTが始まると、試合を追うごとに手応えを掴めてきて、年代別の代表にも選んでもらって、そこから遠かったプロが一気に近づいてきた気がした。なので、もう一回、高卒プロを目ざそうと強く思うようになりました」
磐田の練習参加で、大きな財産を得たという。練習ではサイドバック以外のポジションをこなしたが、「自分が思っていたことの、さらにもう１つ奥のアドバイスをもらえて、サッカー観がさらに広がった」と、見える世界の広さ、思考の深さを学んだ。
「プレーして『今のはこうだったのかな』と思った時に、もちろんそれは言ってくれるのですが、プラスして『これもできるといいよ』と言ってくれるんです。自分が考えている１つ奥を示してくれるので、ここなら成長できると思いました」
増田はこれまで、常に周りの同じポジションの選手のプレーに着目し、自分と照らし合わせながら創意工夫をしてきた。
「高校１年生の夏まで１年生チームにいた時は、『１年生のカテゴリーで試合に出られればいいや』と甘い考えを持っていました。でも、夏に上に行きたいと強く思うようになってから、１年生チームとプリンスリーグ関東のチームで紅白戦をやる時に、マッチアップするサイドバックの選手の武器や特長を見て、自分にないものがあったら参考にしながら、次の練習、紅白戦に臨んでいたら、夏過ぎにプリンスのチームに上げてもらえた。そこで『きちんと毎日工夫して考えて積み重ねればチャンスは来る』ということを学びました」
昨年、プレミアや選手権に出られない時も、ずっとトップの左サイドバックのレギュラーだったDF堀川由幹（現・流通経済大）のプレーを食い入るように見つめ、彼の武器だけではなく、チームとして左サイドバックに求められているタスクを学び、それを自分のプレーと思考に照らし合わせてきたからこそ、今年ブレイクすることができた。
そして磐田ではただ練習に参加したのではなく、同じポジションの松原后のプレーに目を向け、さらに指揮官の求めているものを理解しようとした。
「松原さんの特長は何か、さらに監督が代わった（ジョン・ハッチンソン監督から安間貴義監督へ）ので、常に何を求めているのかを肌で感じながら、周りの高い基準の中でさらに自分を成長させることを考えています」
この姿勢を持っているからこそ、磐田の練習に参加した時に、スタッフや周りの選手からのアドバイスの真相をきちんと把握することができた。頭に入ったことで、より磐田のサッカーに興味を持ったからこそ、オファーが来た時に迷いはなかった。
「大学に行っても競争はあるし、プロはもっと厳しい。そのなかで僕は高校３年間を通して、ずっと試合に出続けていたわけではないので、試合に出られない時期に自分が何をすべきか、何を考えるべきか、それをどう成長に繋げるのかということは、ずっとやってきたと思っています。だからこそ、ジュビロで苦しい時期があっても、その先を見てきちんと積み重ねていきたいと思います」
進路は決まった。次はいよいよ高校最後の選手権の予選を迎える。昨年はスタンドから準優勝を見つめていた増田は、今年、島谷と共に『ダブルキャプテン』に就任。心身ともにチームを牽引する立場となった。
サックスブルーのユニホームに袖を通す前に、自身初の選手権のピッチを踏んだうえで、昨年のリベンジを果たすべく。まずは難関の千葉県予選にチームの先頭に立って挑んでいく。
取材・文●安藤隆人（サッカージャーナリスト）
【記事】プロか、大学か。流経大柏MF安藤晃希の葛藤。水戸GMの話を聞いて、はっきりと道が見えた「ここなら選手としても、人としても成長できる」