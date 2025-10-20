Travis Japan ¾¾ÅÄ¸µÂÀàÇä¤êá¤Î¤Ê¤¤¸åÇÚ¤òÉ¾²Á¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î£±¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¡×
¡¡£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£Å£Ù¡¡£Ô£Ï¡¡£Ì£É£Ô¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤¬£²£°Æü¡¢ÃëÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çä¤ê¹þ¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢°æ¾å¿ðµ©¡Ê£²£´¡Ë¤À¤±¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÇò¾õ¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â£±»þ´Ö¤°¤é¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤¤¤íÄ°¤¼è¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¼Çµï¤È²Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÏàÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤èá¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡¢¼ñÌ£¤â¤Ê¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿Êý¸þ¤Ëº£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈËÜ¿Í¡£¤¿¤À¡¢µá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¾®¿©¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç¿©¤¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡£Á´Á³¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Û¥ó¥È¡£Á´Á³¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ø¿·À±Âç¿©¤¤¥ë¡¼¥¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤È¤«¡ÊÂç¿©¤¤¤Î¡Ë¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¾Æ¤¦¤É¤ó£´¥¥í´°¿©ÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¡£°æ¾å¤Ï¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´èÄ¥¤Ã¤Æ£±¡¦£·¥¥í¡×¿©¤Ù¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤â²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ò¤ÈÈÕ¤¸¤å¤¦¿²¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÆÃ½¸¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ÎÁ°ÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¤Ç¤ÏÀèÆü¡¢ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ËÎÁÍý´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¡¢£Í£Ã¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¤Ë¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¡Ê¾ðÊó¤¬¡Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡£¡Ø°æ¾å¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢Âç¿©¤¤¡ÊÈÖÁÈ¡Ë¸«¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ã¤ÆÂç¿©¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âç¿©¤¤¤Î´ë²è¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«ËÍ¤Ï¡£¥Û¥ó¥È¤Î¼«Ê¬¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡ËÜÅö¤Ï¡Ö¡ÊÀèÇÚ¡¦Íò¤Î¡ËÆóµÜ¡ÊÏÂÌé¡Ë·¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¼Çµï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÈæÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¥Ü¥ä¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤Ý¤«¤Ý¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ï¤à¤·¤í¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ï·î£¹¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¤Ë½Ð¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó¡¡£Ê£á£ð£á£î¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç´èÄ¥¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤â¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥É¥é¥Þ¤Î»Å»ö¤Ï¡Ë¤´±ï¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ë¤«¤é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬£±¿Í¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£