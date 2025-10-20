ロッテ・サブロー新監督が２０日、本拠のＺＯＺＯを訪れて、２３日に開催される「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（東京・グランドプリンスホテル新高輪）に向けて、指名候補選手９４人の映像をチェックした。

６時間以上かけて全ポジションの候補の映像を見て、１位候補は７人に絞ったが「結局、決まらなかった。ウチはもう、全部が補強ポイントなんで。ほんまに分からないです。うーん、どうしようかっていう。来年のウチは野手もいいとは言ってくれるけれど、若いので当てにはならないので。ピッチャーも弱いし、（補強ポイントは）本当に全部なので。どこを先に埋めていくか、当てはまる選手がいるかっていうところも、もう最後の最後まで練らないと」と最終結論には至らなかった。

スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手もリストに残っており「高校生の時に見ていた。甲子園でね。あの時、欲しかったんですけどね。今はチーム事情もあるし、どうなるか分からないですけど。一応、見ました」と花巻東から注目し続けていると明かし、すっかり周囲が暗くなったＺＯＺＯを後にした。

【ロッテの過去１０年間のドラフト１位】

２４年 西川史礁外野手（青学大）

２３年 上田希由翔内野手（明大）

２２年 菊地吏玖投手（専大）

２１年 松川虎生捕手（市和歌山）

２０年 鈴木昭汰投手（法大）

１９年 佐々木朗希投手（大船渡）

１８年 藤原恭大外野手（大阪桐蔭）

１７年 安田尚憲内野手（履正社）

１６年 佐々木千隼投手（桜美林大）

１５年 平沢大河内野手（仙台育英）