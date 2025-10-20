日本の主力ロケットH3の7号機。当初、種子島から今月21日に打ち上げ予定でしたが、天候不良で24日以降に延期となりました。

今回、搭載されているのが、新型宇宙ステーションの補給機「HTV－X」です。国際宇宙ステーション＝ISSで使う実験装置や、宇宙飛行士の生活物資を届けます。従来の補給機「こうのとり」の後継機で、開発に10年、およそ360億円かけられました。

国際宇宙ステーション＝ISSの元船長で、鹿児島にもゆかりがある宇宙飛行士の若田光一さん。先週、宇宙ビジネスに関するイベントで鹿児島を訪れた際に、今回の打ち上げへの期待と宇宙の魅力を聞きました。

（若田光一さん）「日本の宇宙開発を切り開いてきたのが、この鹿児島」

宇宙飛行士・若田光一さん(62)です。1996年に初めてスペースシャトルに搭乗。5回の宇宙飛行を経て、2014年に日本人で初めて国際宇宙ステーション＝ISSの船長を務めました。

宇宙滞在日数は通算504日で、日本人最多です。

父親は鹿児島県の曽於市出身で、若田さんも幼いころから鹿児島に足を運んでいました。

（若田光一さん）「大隅には小さいころから何回も行っていた。宇宙飛行士になってからも種子島や内之浦に行かせていただいて、父親のゆかりの地で仕事ができて本当に幸運」

地上からおよそ400キロ上空を周回する、ISS。無重力空間での科学実験や技術開発などを担っています。

（若田光一さん）「科学的な実験で新しい薬を作るとか、新しい材料を作るとか、月や火星に行く技術を宇宙で実証するとか。宇宙の無重力でなければできない実験がたくさんあって、まだまだ新しいものがでてくる」

高校時代は野球部だった若田さん。無重力の空間でこんな挑戦も…

（若田光一さん）「ピッチャーとして投げたボールよりも速く飛んで行って、バッターボックスに立ちボールを打つ。この時点で“二刀流”だが、さらに打った打球よりも早く飛んで行ってキャッチできる。“三刀流”。

投げて打って守る、地上では大谷翔平選手もできないことが、宇宙ではできる」

宇宙に広がる未知の世界。時に癒しももたらしてくれます。

（若田光一さん）「仕事終わりや週末にゆっくり窓から美しい地球を見る。鹿児島を含め、美しい海に囲まれた日本のふるさとを宇宙から眺められるのは素晴らしい経験で、あっという間に時間が経ってしまうのが宇宙」

こうしたISSでの活動に欠かせないのが、地球から物資を届ける補給機です。

今回、種子島から打ち上げられる新型の補給機「HTV－X」。日本のJAXAなどが開発しました。

従来の「こうのとり」の1.5倍の物資を積むことができ、冷却が必要な実験材料なども運べます。さらに、ISSを離れたあとも宇宙空間に留まり、様々なデータを取得できることも特徴です。

アメリカが進める有人月面探査「アルテミス計画」では、探査基地への物資輸送に、今回のHTV－Xの技術の活用が期待されています。

（若田光一さん）「今後ISSだけでなく、民間の宇宙ステーションや月を周回するゲートウェイ（基地）など、様々なところに物資を補給する能力をもった宇宙機。その1号機が今回打ち上がるということは世界からの注目も高い」

数々の衛星や補給機の打ち上げを成功に導いた鹿児島の役割は、今後さらに増すとみています。

（若田光一さん）「日本が宇宙開発、宇宙商業化で重要な役割を果たしていくときに鍵になるのが鹿児島の射場。新型補給機HTV－Xの打ち上げを皆さんと応援したい」

・