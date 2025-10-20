20日(月)の冬の便り

■初雪

稚内、旭川、網走

■初冠雪

鷲別岳（室蘭）

横津岳（函館）

手稲山（札幌）

◎あすの全国の天気

曇りや雨の所が多いでしょう。北海道の日本海側やオホーツク海側は、冷たい雨や雪で、平地でも雪の積もる所がありそうです。東北の日本海側や新潟、関東、東海、紀伊半島、四国、九州南部は雨の降る所があるでしょう。北海道の太平洋側や北陸、近畿、中国、九州北部などは晴れ間が出る時間もありそうです。

◎あすの予想気温

最低気温、最高気温ともに前日より低い所が多いでしょう。

最低気温は札幌で5℃、仙台で9℃、東京で14℃、名古屋で15℃、新潟で13℃、大阪で16℃、福岡で19℃の予想です。釧路は前日より6℃低い0℃で11月中旬並みでしょう。北海道と東北北部は平年と比べても低い所が多くなりそうです。

最高気温は札幌で11℃、仙台で17℃、東京で17℃、名古屋で22℃、新潟で15℃、大阪で20℃、福岡で22℃の予想です。長野は前日より6℃低い16℃、金沢は5℃低い18℃で11月上旬並みでしょう。全国的に平年と比べて低い所が多く、一気に季節が進みそうです。

◎週間予報

・西日本と沖縄

沖縄はしばらく雨で、24日(金)頃まで大雨のおそれがあります。九州南部と四国の太平洋側は、週半ばまで曇りや雨となりそうです。今度の土日はまた天気が下り坂です。

・東日本

22日(水)も雲が広がりやすく、東京は最高気温が16℃と11月中旬並みとなるでしょう。週後半は晴れるところが多い予想です。次に広く雨が降るのは26日(日)となるでしょう。

・北日本

北海道は23日(木)頃にかけて雨や雪の降る所があるでしょう。週末は広い範囲で晴れて、気温が少し上がりそうです。26日(日)から27日(月)にかけては広く雨が降るでしょう。