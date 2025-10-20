松田聖子が、作曲家別企画アルバム『Seiko Matsuda Composer Series』4タイトルを11月19日、12月17日に完全生産限定アナログ盤でリリースする。

（関連：松田聖子は130公演超えで女性アーティスト最多 吉川晃司、玉置浩二ら日本武道館はなぜ特別？）

この4タイトルは、1980年のデビューから活動する松田のデビュー45周年を記念し、松田聖子×作曲家別企画『Seiko Matsuda Composer Series』として10月15日に発売された作曲家別の松田聖子作品集。財津和夫、大瀧詠一、細野晴臣、呉田軽穂（松任谷由実）が松田に作曲提供した楽曲を、それぞれの作曲家別に収録したアルバムとなっている。

このたび、11月19日に『Seiko Invitation -Kazuo Zaitsu Works- vinyl edition』と『Seiko feelings -Eiichi Ohtaki Works- vinyl edition』、12月17日に『Seiko harmony -Haruomi Hosono Works- vinyl edition』と『Seiko Diamond -Karuho Kureda Works- vinyl edition』がリリースされることが決定した。

アナログ4タイトルでは、「チェリーブラッサム」「夏の扉」「白いパラソル」「風立ちぬ」「赤いスイートピー」「渚のバルコニー」「小麦色のマーメイド」「秘密の花園」「天国のキッス」「ガラスの林檎」「瞳はダイアモンド」「ピンクのモーツァルト」など多くの楽曲が収録されたアナログ盤を、SACDとは異なるレコードの音色で楽しむことができるという。

（文＝リアルサウンド編集部）