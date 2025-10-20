十日町市でコシヒカリの玄米240kgが盗まれる被害がありました。



警察によりますと、十日町市で50代男性が所有する車庫から30kgのコメ8袋(時価合計約15万5520円相当)が盗まれました。コメはコシヒカリの玄米で、男性がまとめて購入したものだったということです。



男性は、10月13日午前10時ごろにコメ袋を確認していて、14日午後7時ごろに8袋減っていることに気がつき、17日に被害届を提出しました。車庫にはカギがかかっておらず、警察は農作物を保管についてカギの施錠や防犯カメラの設置などを呼びかけています。