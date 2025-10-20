本日の【上場来高値更新】 助川電気、ＳＢＧなど20銘柄
本日の日経平均株価は、高市新首相選出が確実視されたことでリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1603円高の4万9185円と急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、高市氏が打ち出す政策関連テーマの一つである核融合発電でシンボルストックに位置付けられる助川電気工業 <7711> [東証Ｓ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3648> ＡＧＳ 東Ｓ 情報・通信業
<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ 情報・通信業
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7711> 助川電気 東Ｓ 精密機器
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ 情報・通信業
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース