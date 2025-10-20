MAZZEL、ニューシングル「Only You」ジャケット公開＋SEITO作詞・作曲参加曲の収録が決定
MAZZELが11月26日に4thシングル「Only You」を発売する。これに伴い、今作の各種ジャケットが公開された。
ジャケットは、楽曲がエンディングテーマに起用されたNAOYA主演の日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』の原作にも登場する屋根裏部屋をイメージしたデザインとなっている。初回限定盤とOfficial Fan Club “MUZEUM”会員限定販売のMUZEUM盤はメンバーの最新写真を使用したスペシャルデザインとなっているのでチェックしてほしい。
今作の表題曲「Only You」は好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラード。
そして、3曲目に収録される新曲「Trap」は危険な恋へと誘うセクシーな歌詞とサウンド感で、メンバーのSEITOが作詞・作曲に参加した楽曲であることもわかった。
CDは上記2曲に加え、今年8月にデジタルリリースした「DANGER」を含む全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMusic VideoとBehind The Scenesの特典映像のほか、ネームキーホルダー(MAZZEL ver.)が封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE盤ではマフラータオルが、MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”会員限定販売では40ページのPhotobookに加えアクリルスタンドとネームキーホルダー(購入時メンバーセレクト可能)が封入される。
また、CDリリースに伴い、来年2月にはCD購入者を対象にした全国8都市での無料ミライブの開催も決定。こちらはCD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募することができる。
◾️デジタルシングル「Only You」
2025年11月3日（月）リリース
日本テレビ系10月期ドラマ「セラピーゲーム」エンディングテーマ
◾️4thシングル「Only You」
発売日：2025年11月26日（水）
予約開始日：2025年9月29日（月）18:00
※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
◆初回限定盤
価格：4,290円（税込） ／品番：UMCB-59007
商品内容：CD+DVD+GOODS+ソロフォトカード8種セットA＋シリアルナンバー入り応募抽選券
※三方背ケース、デジパック仕様
○CD収録内容 ※全形態共通
Only You
DANGER
Trap
○DVD収録内容
・King Kila Game -Music Video-
・King Kila Game -Music Video Behind The Scenes-
・DANGER -Music Video-
・DANGER -Music Video Behind The Scenes-
・DAGNER -Photo Shooting Behind The Scenes-
・Only You -Photo Shooting Behind The Scenes-
○GOODS内容
ネームキーホルダー（MAZZEL ver.）
◆通常盤・初回プレス
価格：1,650円（税込） ／品番：UMCB-59008
商品内容：CD+集合フォトカードA＋シリアルナンバー入り応募抽選券 ※紙ジャケ仕様
◆UNIVERSAL MUSIC STORE盤 ※UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売
価格：4,290円（税込）
商品内容：CD+マフラータオル+ソロフォトカード8種セットB +シリアルナンバー入り応募抽選券 ※紙ジャケ仕様
○GOODS内容：マフラータオル
◆MUZEUM盤 ※[MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”] 会員限定販売
価格：5,390円（税込）
商品内容：CD+40P Photobook+GOODS+集合フォトカードB+シリアルナンバー入り応募抽選券 ※EPサイズ、三方背ケース付き
○GOODS内容：アクリルスタンド＋ネームキーホルダー ※購入時メンバーセレクト可能
※収録内容は変更になる場合がございます。
※【MUZEUM盤】は[MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”（ミュージアム）] 会員の方のみご購入いただけます（入会：https://bmsg.shop/pages/mazzel-fc-members）
※【MUZEUM盤】▶BMSGが提供する新しいファンクラブコミュニティアプリ“B with U”内MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”よりご購入ください。ご購入いただくには、UNIVERSAL MUSIC STOREに会員登録（無料）が必要です。
■ライブ出演情報
2025年
10月12日（日）＜HIROSHIMA CONTI-NeW FeS 2025＞広島グリーンアリーナ
10月22日（水）＜めざましライブ2025＞TOYOTA ARENA TOKYO
11月2日（日）＜宗像フェス2025＞宗像ユリックス
2026年1月10日（土）＜SDGs推進 TGC しずおか 2026＞ツインメッセ静岡 北館大展示場
