石原夏織、初めて作詞をした「As I Am」の世界を表現したライブの模様が映像作品に
石原夏織が9月にKT Zepp Yokohamaで開催した＜石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-＞の模様を収録したBlu-rayを、2026年1月21日に発売することが決定した。
今作はきゃにめ版と通常版の2形態での発売。「自分らしさ」をテーマに石原夏織が初めて作詞をした「As I Am」の世界を表現した、昼公演 “Little Me” と 夜公演 “Just Me” の両部を収録した豪華2枚組となっている。映像特典には横浜公演と台北公演の裏側に密着した “Making of LIVE 2025 -As I Am-” を収録。
さらに、きゃにめ版はスペシャルボックス仕様に加えて、40ページのフォトブックレット、ライブCD、アクリルスタンドキーホルダー3種などが特典としてついてくる超豪華な仕様となっている。
あわせてアーティスト写真とジャケット写真も解禁。予約受付も開始している。
Blu-ray『石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-』
発売日：2026年1月21日(水)
【きゃにめ版】 https://lnk.to/LIVE2025_lm
品番：SCXP.00202 / 価格：14,000円(税込)
＊40P フォトブックレット封入
＊昼公演 “Little Me” と 夜公演 “Just Me” の両公演を収録した豪華2枚組
＊複製直筆コメント入りポストカードA封入
◇きゃにめ版限定特典
＊LIVE CD付属
＊スペシャルボックス仕様
＊As I Am仕様 アクリルスタンドキーホルダー3種類付属
映像特典：横浜公演と台北公演の裏側に密着した “Making of LIVE 2025 -As I Am-” を収録
【通常版】 https://lnk.to/LIVE2025
品番：PCXP.51248 / 価格：10,000円(税込)
＊24P フォトブックレット封入
＊昼公演 “Little Me” と 夜公演 “Just Me” の両公演を収録した豪華2枚組
＊複製直筆コメント入りポストカードB封入
映像特典：横浜公演と台北公演の裏側に密着した “Making of LIVE 2025 -As I Am-” を収録
○収録内容
石原夏織 LIVE 2025 -As I Am-
2025年9月20日(土) KT Zepp Yokohama
昼公演 “Little Me”
M1.リトルシング
M2.Cherish
M3.キラリアット
M4.Face to Face
MC
M5.半透明の世界で
M6.RefLight
Band introduction
M7.ムーンランナー
MC
M8.Abracada-Boo
M9.ILLUSION
M10.Twinkle Ticking
M11.TEMPEST
M12.Water Front
M13.恋の匂い
MC
M14.夜とワンダーランド - Acoustic ver.
M15.キミしきる - Acoustic ver.
M16.Blooming Flower - with Piano
MC
M17.As I Am
特典映像：Making of LIVE 2025 -As I Am- 前編
夜公演 “Just Me”
M1.As I Am - Acoustic ver.
M2.半透明の世界で- Acoustic ver.
M3.Water Front - Acoustic ver.
MC
M4.夜とワンダーランド
M5.Twinkle Ticking
Band introduction
M6.Abracada-Boo
M7.ILLUSION
MC
M8.ムーンランナー
M9.プルケリマを朝に
M10.RefLight
M11.リトルシング
M12.Face to Face
M13.Cherish
MC
M14.夢想的クロニクル
M15.Plastic Smile
M16.Blooming Flower
MC
M17.Gift
特典映像：Making of LIVE 2025 -As I Am- 後編
関連リンク
◆石原夏織 オフィシャルサイト
◆石原夏織 オフィシャルX
◆石原夏織 オフィシャルInstagram
◆石原夏織 オフィシャルYouTube
◆石原夏織 Streaming