クリープハイプが、10月15日(水)に配信リリースした新曲「だからなんだって話」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は10⽉24⽇(⾦)公開の映画『ミーツ・ザ・ワールド』の主題歌。MVは映画と同じく松居大悟監督がメガホンを取り、南琴奈演じるキャバ嬢のライが登場する。MVのラストは映画本編へと繋がるストーリーとなっており、由嘉里(杉咲花)と出会う前のライの孤独な日常を描く“エピソードゼロ”的な作品に仕上がっている。

撮影は映画の舞台となる夜の歌舞伎町やライのマンションで敢行。さらに松居監督は、クリープハイプの現メンバーで初めて音を合わせた場所が歌舞伎町のスタジオだったというエピソードを聞き、そのスタジオでも撮影を行なった。

MV公開に際し、南琴奈と松居監督からのコメントも以下に寄せられている。

■南琴奈 コメント

以前から楽曲を聴かせていただいていたので、映画の音楽を担当してくださると知った時は本当に嬉しかったですし、さらに主題歌のMVに出演させていただけるなんて思ってもいなかったので、お話をいただいた時は飛び跳ねました。

沢山のご縁に本当に感謝です！

撮影場所はライのマンションや夜の歌舞伎町だったのですが、その場所に行くと映画撮影当時の空気感が蘇ってきて、懐かしい感覚になりました。

映画の撮影から一年後にこのような形で再びライとして戻って来れて嬉しかったです。

今回のMVでは、本編につながるエピソードゼロとして、由嘉里と出会う前のライの生活が描かれていて、普段ライがどんなことを感じて、どんなことを考えて生活しているのかを想像しながら撮影をしていたのですが、出来上がったものを見て「由嘉里と出会ってからのライはきっと楽しかったんじゃないかな」と思ったりしました。映像もすごく綺麗で素敵でした。

MVの中でクリープハイプさんともご一緒させていただいて、目の前で演奏を聴けるというなんと贅沢な経験をさせてもらいました。感激です！

お久しぶりに松居監督や映画のスタッフの皆さんとご一緒できて、安心感に包まれながらの撮影でした。

■監督：松居大悟 コメント

４年ぶりにクリープハイプのMVを監督しました。いつだってクリープとの制作は緊張感が伴い、本作のアイデアに至るまでもだいぶ難産でした。

でも、ずっとクリープハイプでこんなMVがあったらいいな、と思っていたような作品になったので、沢山見てほしいです。

『ミーツ・ザ・ワールド』は由嘉里とライが歌舞伎町で出会う所から始まる物語で、クリープハイプも現メンバー４人で初めて音を合わせたのが歌舞伎町のスタジオなんだよ、と尾崎くんが教えてくれたので、そのスタジオで撮影することができました。

そして、１年ぶりにライさんに会えて、懐かしいというよりもなんだか嬉しかったです。

さらに、尾崎世界観が原作者の金原ひとみと共に映画本編にカメオ出演していることも明らかとなった。ぜひMVをチェックしてから劇場へ足を運んでほしい。

配信シングル「だからなんだって話」

映画『ミーツ・ザ・ワールド』

公開日：2025年10月24日(金) ＜キャスト＞

杉咲花

南琴奈 板垣李光人

くるま(令和ロマン) 加藤千尋 和田光沙 安藤裕子 中山祐一朗 佐藤寛太

渋川清彦 筒井真理子 / 蒼井優

(劇中アニメ「ミート・イズ・マイン」) 村瀬歩 坂田将吾 阿座上洋平 田丸篤志 監督：松居大悟

原作：金原ひとみ『ミーツ・ザ・ワールド』（集英社文庫 刊）

脚本：國吉咲貴 松居大悟

音楽：クリープハイプ

主題歌：クリープハイプ「だからなんだって話」（ユニバーサルシグマ） 公式 HP：https://mtwmovie.com/

公式 X／Instagram／TikTok：@mtwmovie

映像作品『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』

2025年11月16日（日）発売

予約サイト：https://creephyp.lnk.to/15th_Anniversary_Live_November_16_2024 ・品番：

Blu-ray：UMXK-1137

DVD：UMBK-1353 ・価格：

Blu-ray：￥7,700（税込）/ ￥7,000（税抜）

DVD：￥6,600（税込）/ ￥6,000（税抜） ・仕様：

Blu-ray：三方背ケース / 2 Blu-ray＋フォトブックレット

DVD：三方背ケース / 2DVD＋フォトブックレット ▲Blu-ray ▲DVD ・収録内容（Blu-ray / DVD共通） DISC 1：クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」

1：HE IS MINE

2：火まつり

3：NE-TAXI

4：生レバ

5：イト

6：栞

7：陽

8：一生のお願い

9：左耳

10：リバーシブルー

11：オレンジ

12：月の逆襲

13：憂、燦々

14：四季

15：目覚まし時計

16：しらす

17：ナイトオンザプラネット

18：キケンナアソビ

19：週刊誌

20：蜂蜜と風呂場

21：天の声

22：愛の標識

23：明日はどっちだ

24：風にふかれて

アンコール

25：おやすみ泣き声、さよなら歌姫 DISC 2：クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＠Kアリーナ横浜 ドキュメンタリー映像

ライブ情報

11月2日(日) ＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞＠幕張メッセ4〜6ホール

11月15日(土) ＜氣志團万博2025＞＠幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

11月22日(土) ＜GFEST.2025＞＠Gメッセ群馬

12月14日(日) ＜結びの夢番地2025 supported by みろくの里＞＠広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ

12月21日(日) MERRY ROCK PARADE 2025＠ポートメッセなごや1〜3号館

12月27日(土) FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＠インテックス大阪

12月29日(月) rockin’on presents COUNTDOUWN JAPAN25/26 supported by au

2026年

1月25日(日) FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive

