◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』

2025年10月22日（水）発売

予約リンク：https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE

○初回限定盤 Blu-ray（Blu-ray + 2CD +GOODS）

品番：TYXT-19042 価格：14,300円（税込）

・CD 2枚組（ライブ音源収録）

・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）

・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）

・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）

・ライブフォトブック（60P）

・三方背クルミケース

※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

○初回限定盤 DVD（DVD + 2CD +GOODS）

品番：TYBT-19051 価格：14,300円（税込）

・CD 2枚組（ライブ音源収録）

・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）

・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）

・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）

・ライブフォトブック (60P)

・三方背クルミケース

※音声：16bit 48k PCM 2ch

○通常盤 Blu-ray（Blu-ray only）

品番：TYXT-10077 価格：6,380円（税込）

・ブックレット (16P)

※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）

○通常盤 DVD（DVD only）

品番：TYBT-10095

価格：6,380円（税込）

・ブックレット (16P)

※音声：16bit 48k PCM 2ch

◆Blu-ray, DVD 収録内容

心という名の不可解

逆光

唱

ウタカタララバイ

リベリオン

過学習

会いたくて

フェイキング・オブ・コメディ

ハングリーニコル

MIRROR

ルル

アタシは問題作

クラクラ

ショコラカタブラ

抜け空

夜のピエロ

オールナイトレディオ

Value

立ち入り禁止

FREEDOM

＜アンコール＞

Hello Signals

あのバンド

初夏

※収録映像は全形態同一です。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目（2024年10月13日）に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。

※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です

※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です

◆店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)

・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)

・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)

・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)

・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)

・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)

・セブンネットショッピング：未定

・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー（54×86mm）

・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード

※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。

◆注意事項

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。