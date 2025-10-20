サッポロビールは、冬季限定の「サッポロ 冬物語」を2025年10月21日（火）に全国で数量限定発売します。

「サッポロ 冬物語」

記事のポイント 今年も冬限定の味が登場。初めて発売されたのは1988年で、なんと今年で38年目を迎えるロングセラー商品なんです。寒い季節にピッタリなまろやかなコクとキレのよさで、お鍋などの冬の味覚にもマッチします。

本商品は、冬にしか味わえない季節限定のビールです。小麦麦芽を一部使用した滑らかな口あたりと、ザーツ産の最高級ファインアロマホップをふんだんに使用することで、上質な香りとコクを引き立てています。まろやかなコクとキレの良い後味が、冬の味覚にピッタリです。

パッケージは、高級感があり冬の到来を直感的に感じられるデザインにすることで、この季節だけの特別感を演出しています。缶体裏面には、暖炉のぬくもりと共に味わう贅沢な一杯を表現したイラストが描かれています。

■パッケージ：350ml缶、500ml缶 ■品目：ビール ■アルコール分：5.5％ ■純アルコール量：350ml缶…15.4g、500ml缶…22g ■価格：オープンプライス

