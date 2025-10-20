#よーよーよー・由良ゆらが10月7日発売の「FLASH」（光文社）に初登場。アザーカット5枚が公開された。

#よーよーよー・由良ゆら「FLASH」

#よーよーよー・由良ゆら「FLASH」

由良ゆらは、アイドルグループ・#よーよーよーのさくらピンク担当として活動し、そのあざとかわいいキャラクターと柔らかなビジュアルを武器に人気を獲得。昨年8月には、1st写真集『ゆらドキッ！』を発表した。

さらに、2022年12月より和歌山県由良町の観光大使にも任命され、“由良”の名を背負う存在として、地域とのつながりも大切に活動を続けている。

また、10月26日にはグールプ初となるZeppShinjukuでのワンマンライブも控えている。

由良ゆら コメント

◆週刊FLASH本誌初掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

週刊FLASHさんはこのお仕事を始める前からずっと本屋さんやコンビニで常に見かけたり、先輩が表紙のFLASHさんは絶対にゲットしてチェックしていた憧れの雑誌だったので、今回初めて撮り下ろししていただけたこと、初めてのテーマで初めての由良ゆらをFLASHさんのおかげでみなさんにお届けできることが本当にうれしいです！

◆今回の撮影でのエピソードや印象に残ったことがあればお聞かせください。

今回は、由良ゆら史上いちばん大人な雰囲気を目指して撮影していただきました！

でも、ゆらゆららしいあざとくて甘い感じのなかに大人の毒があるのを表現するために、いろいろな表情を見せてみました！

衣装もシンプルでおしゃれで大人っぽいものばかりですてきだったのですが、特に誌面の最後のページのシャワーを浴びている深緑の水着のシーンが、今までの撮影の中で一番大人な印象でお気に入りなので注目してほしいです！

◆10/26にはワンマンライブも控えていますが、今の心境をお聞かせください。

この日のことを初めて運営さんに聞いたときは、メンバーみんなで本当にびっくりして放心状態でした！

過去最大の会場でのライブに不安も一瞬よぎったけど、この日のためにいろいろな企画をみんなで考えたり、なによりいつも応援してくれる皆さんの顔が浮かんできたら「楽しみ！」と「はやくこの日を迎えたい！」の気持ちでいっぱいで。それくらい特別で、私たちにとって大事なチャンスの日なんです。

このライブを成功させて#よーよーよーがおっきくなることにつながるような時間にしたいです。

ぜひ！私たちの特別な日いっしょに過ごしてください！

◆最後に一言お願いします。

まず、この記事を最後までみてくれてありがとうございました！

これを読んで、週刊FLASHの由良ゆらを見て、少しでも#よーよーよーのことを知って興味を持ってくれていたらうれしいです！

これからもいっぱい活躍できるように、みなさんに好きになってもらえるように、頑張るので見ていてください！

撮影：©光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

The post #よーよーよー・由良ゆら、黒ランジェリー姿でスレンダー美ボディ披露「FLASH」アザーカット5点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.