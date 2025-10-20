シント＝トロイデン山本理仁が今季2ゴール目

ベルギー1部シント＝トロイデンVVは、10月19日のベルギー・ジュピラー・プロ・リーグ第11節でアンデルレヒトと対戦した。

2-2のドローとなったこの一戦で、MF山本理仁が今シーズンのリーグ2点目となるゴールを挙げている。

鮮やかなゴールだった。前半11分にアンデルレヒトに先制点を許したなか、前半18分に山本が魅せる。右スローインからの攻撃で、右サイドのペナルティエリア外でボールを受けると、巧みなボールさばきで2人のDFの間を抜けていった。個人で守備ブロックを崩した山本は、そのまま左足でボールをゴール左へと流し込み、試合を1-1の同点に戻した。

このゴールについてSNSでは「山本理仁はこういう細かいドリブルうまいよね」「シュートもうまかった」「ゴラッソ！」「理仁も頑張ってるね！」「今年は山本がヤバイんよな 良い意味で」「足元の技術が際立つ、本当にテクニカルな、理仁らしい見事なゴール」「素晴らしい！ ナイスゴール！」といった技術とゴールへの称賛が寄せられている。

シント＝トロイデンは、この1分後に再びアンデルレヒトに勝ち越しゴールを許したが、後半に途中出場したMF松沢海斗も加入後初ゴールを決めて2-2の引き分けとしている。

2023-24シーズン、シント＝トロイデンに加入していた山本だが、東京ヴェルディでJ2リーグを戦っていた2022年以来ゴールはなく、今シーズンの第5節ズルテ・ワレヘム戦（2-0）で3年ぶりのリーグ戦ゴールを記録していた。山本が1シーズンで2点目を挙げるのは初めてのこと。今季はこの記録を伸ばしていくことにも期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）