元衆院議員・宮崎謙介氏（44）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）をチクリと刺した。

ひろゆき氏は19日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、自民党の高市早苗総裁について言及。そこで「高市さんは“総理になりたい”人なんですよね。“総理になってから何をしたい”って明確に言ってるのを、あんまり聞いたことがない」などと語っていた。

この発言を受けて、宮崎氏は「やっぱりわかってないなー、この人は。影響力があるんだから自覚してほしい」といい「だからカバン持ちでもやって政治の実態を一から勉強した方がいいって言ったのよ。それで高市さんのこれまでの演説や主張をもう一度ご覧になって。高市さんは政策実現したい人です」と反論した。

ひろゆき氏は「高市さんが実現する政策を箇条書きで書けるだけ書いてください。高市政権が終わったあとに、達成率を確認しましょう」とリプライ。ユーザーから「石破首相も“やる”と言っていたものが実現できなかった」とコメントがあると、ひろゆき氏は「なので、自民党の総裁は、過去の主張を実現することが出来ない組織構造なんだと思ってるのです」と返していた。