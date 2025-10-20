◇大学野球関西学生野球秋季リーグ最終節2回戦 立命大4―3同大（2025年10月20日 わかさスタジアム京都）

関西学生野球の秋季リーグは20日に最終節2回戦が行われ、立命大が同大を延長10回の末にサヨナラ勝利で退けて勝ち点5とし、2019年春以来40度目の優勝を決めた。

「5番・一塁」の角井翔一朗内野手（4年）は2回に先制2ランを放ち、1982年春に発足した新リーグ以降では1シーズン最多に並ぶ今秋5本塁打目を記録。その後、8回に同点に追いつかれて延長に突入するも、同点の延長10回1死一、二塁で1番の坂下晴翔（4年）が右越えのサヨナラ打を放った。

「練習通りに…と言い聞かせていました」

昨春はチーム史上初となる10戦全敗の屈辱を味わった。坂下は「悔しい思いをしてきたし、優勝するためにはどうすればいいかを考え続けてきた。どん底から優勝できたので嬉しさも大きいです」と喜んだ。

来秋ドラフト候補に挙がるエース左腕の有馬伽久（3年）は、同点の9回から3番手で登板。1回戦の先発登板から中1日での救援に2回無失点で応えて劇勝に導いた。

同大学は関西学生野球連盟の代表として、10月31日に始まる明治神宮大会関西地区代表決定戦（GOSANDO南港野球場）に出場する。